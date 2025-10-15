El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado entre la maleza, afuera de una fábrica ubicada sobre Avenida Las Culturas, en la alcaldía Azcapotzalco, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, dos traileros que circulaban por la zona fueron quienes realizaron el hallazgo y dieron aviso a las autoridades, al percatarse de que entre los arbustos, en un terreno baldío, se encontraba el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, sin signos vitales.

El punto exacto fue ubicado sobre avenida San Carlos, entre las calles Aztacalco y Los Ángeles, en la colonia San Martín Xochinahuac, detrás de dos puestos ambulantes de color blanco.

Elementos de la SSC arribaron al lugar y tomaron conocimiento del hallazgo, confirmando que se trataba de una persona en aparente situación vulnerable, sin vida y en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. (Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL)

Paramédicos de Protección Civil (PC) que acudieron para brindar atención médica diagnosticaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que, conforme a los protocolos policiales, el área fue acordonada para preservar la escena.

Agentes del Ministerio Público fueron notificados del caso, mientras que personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que ayuden a determinar las causas del deceso.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente, y las autoridades continúan las investigaciones para establecer si se trató de un hecho violento o de una muerte natural ocurrida en el lugar.

Vecinos de la zona señalaron que el terreno donde se hizo el hallazgo suele permanecer abandonado y con poca iluminación, lo que lo convierte en un punto vulnerable para actos delictivos y de inseguridad.

