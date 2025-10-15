Más Información

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Normalistas vandalizan Palacio de Justicia en Morelia; destrozan cristales y mobiliario durante protesta

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Senado inicia discusión fast track de reformas a la Ley de Amparo; Laura Itzel Castillo pide urgente resolución

Los escoltas del , asesinado en la , sede del Poder Judicial capitalino, rindieron su declaración ante el Ministerio Público en torno a lo sucedido.

Según los avances a los cuales tuvo acceso, ambos dos dijeron que “no se dieron cuenta” de que estaban vigilando al litigante, mientras uno le abría la puerta de su auto, el otro estaba revisando otras cosas.

Ambos aseguraron que ni el abogado ni sus familiares les advirtieron de alguna amenaza o intimidación contra la víctima.

Una vez perpetrado el ataque, a decir de los guardaespaldas de una empresa privada radicada en el Estado de México, uno de ellos fue quien interrogó al agresor y el otro, se enfocó en pedir una ambulancia y prestar los primeros auxilios al abogado David Cohen.

Si bien el personal de seguridad tenía permiso de portación de armas, ni uno accionó o intentó utilizar su arma de cargo.

