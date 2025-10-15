Los escoltas del abogado David Cohen, asesinado en la Ciudad Judicial, sede del Poder Judicial capitalino, rindieron su declaración ante el Ministerio Público en torno a lo sucedido.

Según los avances a los cuales EL UNIVERSAL tuvo acceso, ambos dos dijeron que “no se dieron cuenta” de que estaban vigilando al litigante, mientras uno le abría la puerta de su auto, el otro estaba revisando otras cosas.

Ambos aseguraron que ni el abogado ni sus familiares les advirtieron de alguna amenaza o intimidación contra la víctima.

Leer también: ¿Usas la Línea 2 del Metrobús? Tendrá ampliación en su horario de servicio; conoce los detalles

Una vez perpetrado el ataque, a decir de los guardaespaldas de una empresa privada radicada en el Estado de México, uno de ellos fue quien interrogó al agresor y el otro, se enfocó en pedir una ambulancia y prestar los primeros auxilios al abogado David Cohen.

Si bien el personal de seguridad tenía permiso de portación de armas, ni uno accionó o intentó utilizar su arma de cargo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr