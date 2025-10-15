Cae presunto segundo implicado en asesinato del abogado David Cohen

Policías capitalinos detuvieron a Donovan “N”, segundo presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen, en Ciudad Judicial el pasado lunes.

La detención de Donovan se logró mediante trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados por monitoristas del C2, informó la SSC.

La detención de Donovan fue confirmada por el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho a través de sus redes sociales.

“Esta tarde, compañeros de SSCCDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en alcaldía Cuauhtémoc”, informó.

Destacó que el segundo presunto implicado en el asesinato del abogado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y enfatizó que en este, como en otros casos, "no habrá impunidad".

La detención de Donovan "N" se suma a la de Héctor Hernández Escartín, quién fue aprehendido acusado de haber disparado contra el defensor David Cohen Sacal.

Hernández Escartín detalló en sus declaraciones que la tarde del lunes, llegó a Ciudad Judicial con un amigo.

También declaró que por el asesinato de Cohen Sacal recibiría 50 mil pesos de paga, los cuales le serían entregados después del "jale".

