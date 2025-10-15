Más Información

La Policía de la Ciudad de México detuvo a tres presuntos integrantes de la en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, les aseguraron más de 500 dosis de droga.

Los detenidos son Juan Carlos Sánchez Márquez, de 39 años de edad; Uriel Cabrera Buendía, de 31 años; y Édgar Rojas Labastida, de 50 años, quien cuenta con siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los tres sujetos formarían parte de la Unión Tepito, grupo delictivo generador de violencia dedicada al narcomenudeo, el homicidio y la extorsión.

Los detenidos fueron ubicados a través de patrullajes de seguridad en la calle Héroes de Nacozari, esquina con Nicolás Bravo, en la colonia Zona Centro.

Los policías en campo observaron a los tres sujetos que manejaban dinero y paquetes, por lo que se acercaron a ellos y les realizaron una revisión.

A los sospechosos se les encontraron 485 dosis de cocaína en piedra, 59 bolsas con marihuana, tres paquetes con la misma hierba y dinero.

Los tres presuntos miembros de la Unión Tepito ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

