Fernando Sánchez Medina, alias "Fernandito" es uno de los líderes de una de las facciones de La Unión Tepito, grupo delictivo relacionado con el narcomenudeo, la extorsión, el homicidio y el cobro de piso, de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Fernandito”, de 30 años de edad, también es señalado de ser el principal operador de Eduardo Ramírez Tiburcio “El Chori”, líder de la Unión Tepito detenido el 18 de marzo de 2024 en la alcaldía Tlalpan.

Sánchez Medina fue aprehendido este viernes 10 de octubre en calles de la colonia Pensador Mexicano en posesión de un arma de fuego y 291 dosis de droga.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la facción de la Unión Tepito a la que pertenece “Fernandito” opera en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Sin embargo, la detención de este 10 de octubre, no es la primera vez que autoridades capturan a este integrante de la Unión Tepito.

El registro de la carrera delictiva de Fernando Sánchez data del año 2015 cuando estuvo en prisión por el delito de robo calificado, según el registro en el Sistema Penitenciario capitalino.

El 11 de abril de 2022 también fue detenido en calles de la alcaldía Álvaro Obregón en posesión de 5 kilos de marihuana, 1 kilo de cocaína, varías dosis de esta misma droga, un arma de fuego y un vehículo con reporte de robo.

En aquella ocasión intentó sobornar a los oficiales que lo detuvieron para que lo dejaran ir, informó el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez, cuando se anunció su detención en el año 2024.

El 30 de agosto de 2024 “Fernandito fue capturado en la colonia Barrio 18, en la alcaldía Xochimilco en posesión de varias dosis de droga.

Fernando Sánchez Medina fue presentado ante la autoridad judicial y en las próximas horas se definirá su situación.

