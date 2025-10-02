Sandra Cuevas, quien recientemente regresó a la política en la Ciudad de México, ha sido blanco de críticas por su vinculación con presuntos miembros de grupos delictivos como La Chokiza y La Unión Tepito. A continuación, un repaso de los acontecimientos más recientes que involucran a la exalcaldesa y lo que se sabe de sus vínculos.

Alejandro “N”, alias “El Choko”

Alejandro “N”, conocido como “El Choko” e identificado como líder de “La Chokiza”, fue detenido el 10 de septiembre de 2025 en el estacionamiento del centro comercial Las Américas, en Ecatepec.

Las autoridades lo acusan de homicidio, extorsión, préstamos “gota a gota”, cobro de piso, narcomenudeo y despojo de propiedades en Nezahualcóyotl, Tultitlán, Acolman y Ecatepec, además de estar implicado en actividades de “montachoques”. Tras su captura, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Penal del Altiplano.

Un mes antes de su detención, Alejandro “N” apareció en distintos eventos junto a Sandra Cuevas. El 4 de agosto de 2025, la exalcaldesa incluso agradeció su presencia durante la conferencia en la que anunció su regreso a la política al asumir una coordinación regional de “México Nuevo”, organización encabezada por Ulises Ruiz.

Posteriormente, el 31 de agosto del mismo año, “El Choko” acompañó a Cuevas en una rodada con motivo de las fiestas patrias. A bordo de un vehículo RZR y rodeados de cientos de personas, varios sin casco, partieron del Monumento a la Revolución hacia el Ángel de la Independencia. No obstante, la policía capitalina disolvió la rodada.

Tras la captura de Alejandro “N”, Cuevas, en una transmisión en redes sociales, reconoció haber mantenido con él una relación de carácter personal que calificó como “efímera” y negó conocer sus presuntos delitos.

“Yo jamás voy a negar alguna relación que haya tenido. Cuando inicio una relación de cualquier tipo, no les pregunto sus antecedentes penales, ni sus cuentas bancarias, ni de su familia. No pregunto nada que no sea de mi interés en ese momento”, dijo.

La detención de “El Topo”

El 25 de septiembre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad De México detuvieron a Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo” o “El Renato”, señalado como integrante de La Unión Tepito y vinculado a cobros de extorsión. Fue arrestado en la Alcaldía Gustavo A. Madero mientras manipulaba una bolsa con hierba verde a bordo de una motoneta.

Al momento de su captura, los oficiales aseguraron: 101 bolsas con presunta marihuana, 300 gramos de hierba verde a granel, 63 envoltorios con cocaína, 48 bolsas con la misma sustancia, una bolsa con posible metanfetamina, dinero en efectivo y un teléfono celular. Mata fue trasladado al Ministerio Público para definir su situación legal.

“El Topo” tuvo cercanía con Sandra Cuevas desde 2021, cuando se desempeñó como Director Territorial en varias colonias de la alcaldía Cuauhtémoc durante el periodo 2021-2024, bajo la administración de Cuevas.

Según explicó la exalcaldesa, su relación con Mata comenzó el 1 de marzo de 2025, en un concierto de Eme MalaFe. En una fotografía compartida por ella misma, aparecen “El Choko” y “El Topo” sonrientes y abrazados a su lado.

Cuevas también describió su relación con Mata como “efímera”, pero aseguró que lo impulsó en lo político: “Le di una posición (...) lo transformé, lo pulí”, dijo la exalcaldesa en una transmisión en vivo.

Cuevas regresa a la política

Antes de que se revelaran sus presuntas relaciones con criminales, Sandra Cuevas ya había regresado a la política de la mano de “México Nuevo”, organización encabezada por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

En el evento del 4 de agosto de 2025, realizado en la galería de arte de Cuevas, se dieron a conocer los objetivos de la agrupación. Para 2027, la coordinación capitalina de “México Nuevo” se propone gobernar la Alcaldía Azcapotzalco y recuperar la Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas anunció que buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2030. Sin embargo, persiste la incógnita de si sus nexos con personajes vinculados a la delincuencia organizada podrían retrasar o poner en riesgo sus aspiraciones políticas.

