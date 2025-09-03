Más Información

Un joven identificado como Emmanuel falleció luego de que fue atropellado por un motociclista que presuntamente participaba en la rodada que convocó este domingo la exalcaldesa de Cuauhtémoc, .

La victíma de 21 años falleció después de estar varias horas internado en el hospital Rubén Leñero al ser impactado por un motociclista en la avenida Insurgentes Sur y Sullivan, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Emmanuel se encontraba sobre una rampa de salida de un edificio acompañado de su novia y un amigo, cuando fue arrollado por un motociclista, quien también salió proyectado hacia el pavimento. Según consta en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-2/UI-2C/D/02317/08-2025, fue iniciada por lesiones culposas.

Después del deceso del joven, su madre buscará que se clasifique el delito como homicidio y que como parte de la indagatoria se le finque responsabilidad a la exedil, quién convocó la rodada donde se aseguraron 113 motocicletas y cinco vehículos razer.

El cuerpo de Emmanuel será velado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, para que amigos y familiares le den el último adiós, igualmente será enterrado en un panteón de esta entidad.

