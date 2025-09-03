Un joven identificado como Emmanuel falleció luego de que fue atropellado por un motociclista que presuntamente participaba en la rodada que convocó este domingo la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

La victíma de 21 años falleció después de estar varias horas internado en el hospital Rubén Leñero al ser impactado por un motociclista en la avenida Insurgentes Sur y Sullivan, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Emmanuel se encontraba sobre una rampa de salida de un edificio acompañado de su novia y un amigo, cuando fue arrollado por un motociclista, quien también salió proyectado hacia el pavimento. Según consta en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-2/UI-2C/D/02317/08-2025, fue iniciada por lesiones culposas.

Después del deceso del joven, su madre buscará que se clasifique el delito como homicidio y que como parte de la indagatoria se le finque responsabilidad a la exedil, quién convocó la rodada donde se aseguraron 113 motocicletas y cinco vehículos razer.

El cuerpo de Emmanuel será velado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, para que amigos y familiares le den el último adiós, igualmente será enterrado en un panteón de esta entidad.

