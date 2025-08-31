Más Información
San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más
Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones; se desborda el Río San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón
Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice
Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de la Ciudad de México; lanza reclamo en premiación
Policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México disolvieron esta tarde una rodada convocada por la exalcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
En los últimos días, a través de videos en sus redes sociales, Cuevas invitó a quienes poseyeran motocicletas y automóviles a realizar una rodada del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia con motivo de las festividades del mes de septiembre.
El evento inició a las 5 de la tarde y reunió a cientos de personas, varios de los asistentes no portaban casco. Cuevas encabezó la rodada a bordo de un vehículo RZR como el que usaba durante su administración para “patrullar” las calles de la Cuauhtémoc. La exalcaldesa estuvo acompañada de miembros de la organización “La Chokiza”.
El arribo de vehículos provocó entorpecimiento vial, dejando a transeúntes varados y causando retrasos en el Metrobús, cuyas unidades no podían avanzar en Plaza de la República.
En el Ángel de la Independencia, aproximadamente veinte motos y tres vehículos RZR esperaban el arribo de la exalcaldesa y al resto del contingente al ritmo de reggaetón y rap. Sin embargo, aproximadamente a las 5:40 p.m, unidades de tránsito de la policía capitalina interceptaron a motociclistas que participaban en la rodada, uno derrapó y cayó de su vehículo, resultando con lesiones menores.
Los agentes de tránsito de la SSC interceptaron el contingente encabezado por Cuevas, poniendo fin a la rodada. La actual coordinadora capitalina de la organización "México Nuevo" reaccionó visiblemente molesta, acusando a los elementos de la policía de actuar de forma "arbitraria" y "fuera de la ley", pues dijo que la rodada había sido autorizada por el gobierno de la Ciudad de México.
"No es posible que actúen de esta forma solamente porque soy Sandra Cuevas, porque no soy Morena, porque no soy de otro partido político (...) no me importa, me aguanto porque soy cabrona", reclamó la exalcaldesa.
Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que durante la rodada se remitieron al depósito vehicular más de 70 motocicletas y un vehículo RZR debido a irregularidades como la falta de documentación y el incumplimiento del uso de casco.
La SSC también informó de la detención de un motociclista que atropelló a una persona que transitaba por la avenida Insurgentes.
Cuevas buscará gobernar la CDMX en 2030
El pasado 4 de agosto, Sandra Cuevas anunció su regreso a la política a través de la asociación “México Nuevo”, organización encabezada por Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, que busca constituirse como partido político.
La exalcaldesa de la Cuauhtémoc coordinará los sectores de “México Nuevo” correspondientes a la Ciudad de México y el Estado de México. La exalcaldesa buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2030.
