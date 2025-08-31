Más Información

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) informó que desde que comenzó el, el pasado 19 de agosto, se han cubierto 130 kilómetros de carpeta asfáltica en 13 vialidades primarias, y se han atendido reportados en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

El titular de Obras, Raúl Basulto, detalló que durante 11 días las obras han avanzado, por lo menos en 10 kilómetros por avenida, en vialidades como Eje 1 Sur, Avenida Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente, Insurgentes, Loreto Fabela, Eje 2 Calzada de la Viga, Avenida Canal de Apatlaco, Tezontle, Eje 3 Poniente, Eje 4 Oriente, Eje 5 Norte y una parte del Periférico, vialidad que cuenta con 60 kilómetros.

Comentó que a través del programa de Bacheo por Atención Ciudadana o de Emergencia, se mantiene una coordinación estrecha con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), lo que ha permitido una adecuada recepción de los folios que llegan a la Sobse.

Reparan vialidades de la CDMX (31/08/2025). Foto: Especial
Reparan vialidades de la CDMX (31/08/2025). Foto: Especial

A la llegada de los reportes, explicó el funcionario, se hace trabajo de campo para validar y verificar que los reportes ciudadanos que llegan sean baches. Aclaró que se han encontrado, algunos casos en que los reportes son derivados de una rejilla, de un brocal o de algún socavón.

“Así que, de esos que verificamos y que constatamos que son tales, hay mil 283 baches que, en efecto, se registran en los folios SUAC, de los cuales 997 son en vialidades primarias y 286 de los que se atienden por el , a donde acude la Jefa de Gobierno también a atender servicios públicos en distintas colonias, y que ya fueron atendidos, particularmente del periodo del martes 19 al viernes 29 de agosto”, puntualizó.

Calles de la CDMX reparadas por programas de bacheo (31/08/2025). Foto: Especial
Calles de la CDMX reparadas por programas de bacheo (31/08/2025). Foto: Especial

Basulto Luviano reiteró que el programa tiene buena aceptación y con la coordinación de las instituciones permite atender diariamente, desde temprano y hasta la madrugada, los baches en la red primaria. “Y bueno, consideramos que es una manera importante de avanzar con estas solicitudes”.

Finalmente, subrayó que ya arrancaron trabajos para pavimentar 600 metros en la lateral de Río San Joaquín, obras que también forman parte del programa de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica.

