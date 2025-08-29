El Gobierno de la Ciudad de México informó que esta noche y hasta las primeras horas del sábado habrá cierres a la circulación sobre Paseo de la Reforma, debido a trabajos de bacheo.

La circulación permanecerá cerrada sobre Reforma, entre Constituyentes y Eje 2 Norte, a partir de las 22:00 horas de este viernes 29 de agosto y hasta las 05:00 horas del sábado 30 de agosto.

Como alternativas para los automovilistas se encuentran Paseo de las Palmas, Presidente Masaryk, Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Fray Servando, avenida Chapultepec y Constituyentes.

Este viernes, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que se han intervenido hasta el momento 11 vialidades como parte del Programa de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica.

Dijo que se está interviniendo Eje 3 Oriente, Insurgentes, Loreto Fabela, Eje 2 Calzada de la Viga, Avenida Canal de Apatlaco, Tezontle, Eje 3 Poniente, una parte del Periférico, además en Eje 4 Oriente, Eje 5 Norte y Eje 1 Sur.

“11 vialidades que estamos interviniendo en este programa, de las cuales calculamos 110 kilómetros atendidos, de los cuales 2 mil 194 baches que identificamos en esta manera de identificar los baches, con una cantidad aproximada de 27 mil metros cuadrados que resultaron de la atención de estos baches”, detalló.

