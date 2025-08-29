Más Información
Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral
SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma
Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"
Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza
El Gobierno de la Ciudad de México informó que esta noche y hasta las primeras horas del sábado habrá cierres a la circulación sobre Paseo de la Reforma, debido a trabajos de bacheo.
La circulación permanecerá cerrada sobre Reforma, entre Constituyentes y Eje 2 Norte, a partir de las 22:00 horas de este viernes 29 de agosto y hasta las 05:00 horas del sábado 30 de agosto.
Como alternativas para los automovilistas se encuentran Paseo de las Palmas, Presidente Masaryk, Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Fray Servando, avenida Chapultepec y Constituyentes.
Lee también: No taparon todos los baches en la Mexiquense, acusan
Este viernes, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que se han intervenido hasta el momento 11 vialidades como parte del Programa de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica.
Dijo que se está interviniendo Eje 3 Oriente, Insurgentes, Loreto Fabela, Eje 2 Calzada de la Viga, Avenida Canal de Apatlaco, Tezontle, Eje 3 Poniente, una parte del Periférico, además en Eje 4 Oriente, Eje 5 Norte y Eje 1 Sur.
“11 vialidades que estamos interviniendo en este programa, de las cuales calculamos 110 kilómetros atendidos, de los cuales 2 mil 194 baches que identificamos en esta manera de identificar los baches, con una cantidad aproximada de 27 mil metros cuadrados que resultaron de la atención de estos baches”, detalló.
alm