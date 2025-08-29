Tultitlán, Méx.— El tránsito sigue lento sobre la avenida Mexiquense, a pesar de los trabajos de bacheo que realizó la Junta Local de Caminos del gobierno del Estado de México desde hace más de un mes, pues no fueron tapados todos los hoyos, señalaron transportistas.

El 22 de julio comenzaron los trabajos en un tramo de aproximadamente 300 metros, desde la incorporación de la avenida Recursos Hidráulicos hacia la Mexiquense. Sin embargo, quedaron grandes hoyos.

“La vez que vinieron no taparon todo y justo el nudo se hace en la subida para el Circuito Mexiquense, entonces no sirvió de mucho porque no terminaron”, señaló Edgar Ramírez, comerciante de la Central de Abastos de Tultitlán.

Ramírez explicó a EL UNIVERSAL que para recorrer de su centro de trabajo al Circuito Exterior Mexiquense, llega a tardar más de 45 minutos, cuando antes hacía menos de 10 minutos.

“No hay manera de pasar fácil, uno hasta siente que los camiones se te vienen encima de tanto que se mueven mientras pasan los tremendos baches que hay. Ojalá que vengan pronto porque dejaron tapados varios baches de un lado, que terminen porque así no sirvió de nada”, dijo Edgar.

En una gasolinera que se ubica frente a la entrada del Circuito Exterior Mexiquense, los trabajadores colocaron objetos para impedir el paso de vehículos. Sin embargo, resultan insuficientes pues rodean las islas despachadoras para intentar tomarlo como un atajo y evitar los baches más grandes.

“La instrucción de poner los botes fue porque se pasaban bien rápido, entre su desesperación por el tráfico, no piensan muchos y se pasan de largo. Y ahora cuando ven los botes rodean y son contados los que se pasan con precaución; a muchos ya ni les decimos nada”, contó un trabajador de la gasolinera.

“Yo lo que pienso es que serviría más que vinieran a terminar de bachear, lo dejaron inconcluso. No se avanza porque no hay forma de hacerlo rápido. Hay un bache que literal cabe un carro”, dijo el automovilista Norberto Chávez.