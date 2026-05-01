FOTOS: Trabajadores de todo el mundo se manifiestan este 1 de mayo; lidian con altos costos de la energía y menor poder adquisitivo

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Asia dio inicio al Primero de Mayo con grandes marchas y protestas, mientras muchos trabajadores de la región lidian con el aumento de los costos de la energía y la reducción del poder adquisitivo vinculados a la guerra con Irán.
También llamado Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo, el feriado llama la atención sobre las luchas y los logros de los trabajadores en todo el mundo.
Manifestaciones este 1 de mayo
Miles de personas salen a la calle desde Asia hasta Europa, así como en otros lugares, para exigir protecciones laborales más firmes, salarios más altos y una mayor igualdad, al tiempo que llaman la atención sobre el estancamiento de los ingresos y el aumento del costo de vida.
En Europa
Los sindicatos, decididos a defender el Primero de Mayo como día festivo, organizan más de 300 manifestaciones en toda Francia.
El gobierno sostiene que no ha dado instrucciones a los inspectores laborales contra los panaderos y floristas que mantienen a sus empleados trabajando.
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