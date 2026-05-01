FOTOS: Trabajadores de todo el mundo se manifiestan este 1 de mayo; lidian con altos costos de la energía y menor poder adquisitivo

Asia dio inicio al Primero de Mayo con grandes marchas y protestas, mientras muchos trabajadores de la región lidian con el aumento de los costos de la energía y la reducción del poder adquisitivo vinculados a la guerra con Irán.

También llamado Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo, el feriado llama la atención sobre las luchas y los logros de los trabajadores en todo el mundo.

Grupos sindicales y activistas laborales portan banderas durante una manifestación con motivo del Día del Trabajo en Seúl, el 1 de mayo de 2026, para exigir mejores condiciones y derechos laborales. Foto: AFP

Manifestaciones este 1 de mayo

Miles de personas salen a la calle desde Asia hasta Europa, así como en otros lugares, para exigir protecciones laborales más firmes, salarios más altos y una mayor igualdad, al tiempo que llaman la atención sobre el estancamiento de los ingresos y el aumento del costo de vida.

La policía turca detiene a un manifestante durante una concentración del Primero de Mayo (Día del Trabajo), en Besiktas, un distrito de Estambul, el 1 de mayo de 2026. Foto: AFP

En Europa

La secretaria general de la Confederación Democrática Francesa del Trabajo (CFDT), Marylise Leon, participa en una manifestación del Primero de Mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en París. Foto: AFP

Los sindicatos, decididos a defender el Primero de Mayo como día festivo, organizan más de 300 manifestaciones en toda Francia.

El gobierno sostiene que no ha dado instrucciones a los inspectores laborales contra los panaderos y floristas que mantienen a sus empleados trabajando.