La exdirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde, se despidió del podcast La Moreniza debido a que deja dicha dirigencia y se incorpora al gabinete de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como Consejera Jurídica.

Al comienzo del capítulo 46 "Misión Cumplida", Alcalde contó que la mandataria federal la invitó a formar parte del gabinete del gobierno mexicano, como reemplazo de Esthela Damián, quien dejó este cargo con el fin de apoyar en Guerrero.

"A partir del próximo lunes me incorporaré de manera formal a estos nuevos retos que significan seguir aportando para lograr la consolidación del segundo piso de la transformación. Me siento muy agradecida y contenta con la presidenta", comentó.

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Con relación al liderazgo de Morena, dijo que fue un honor encabezarlo. "Creamos este podcast con el objetivo de tener semanalmente un encuentro con la militancia de todo el país donde pudiéramos charlar de cómo avanza la transformación y de las mentiras de la derecha".

Destacó la afiliación de más de 12 millones de personas, la recuperación del diario Regeneración, con más de siete millones de copias repartidas cada mes, y la formación política para el relevo generacional a través de los campamentos de jóvenes.

En el resto del capítulo se hizo un recuento con algunos invitados, como la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de economía, Marcelo Ebrard, el coordinador de asesores de la presidencia de la república, Jesús Ramírez Cuevas, entre otros funcionarios públicos.

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