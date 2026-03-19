“La Moreniza”, el podcast de Luisa María Alcale Luján, ha tenido un costo solamente de producción de al menos 121 mil pesos 250 pesos en sus primeras 41 transmisiones, de acuerdo con una solicitud de transparencia obtenida por EL UNIVERSAL.

En un comienzo, el movimiento guinda aseguró a este diario que el podcast funcionaba “para difundir los ideales de la transformación”, razón por la cual no generaba gasto alguno al partido.

Sin embargo, la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (INE), presidida por el consejero Arturo Castillo Loza, determinó que dicha respuesta fue “incompleta”, “poco congruente” y contraria al derecho de acceso a la información.

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Por esa razón, el pasado 17 de febrero la comisión temporal ordenó al partido emitir, en un plazo máximo de diez días hábiles, un desglose exhaustivo de los gastos de producción, escenografía, viáticos y equipo del programa o, en su defecto, justificar de manera adecuada la inexistencia de estos.

Pese a la resolución del órgano electoral, el Movimiento de Regeneración Nacional no dio a conocer los gastos de “La Moreniza” en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el plazo requerido.

Apenas el pasado miércoles 18 de marzo, el partido de Luisa Alcalde respondió que “cumplió en tiempo y forma” con la solicitud, pero que la información no pudo ser compartida debido a que no se contaba con un correo electrónico del recurrente.

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Morena revela gastos de producción del podcast de Luisa Alcalde (19/03/2026). Foto: Especial

Poca claridad en los gastos

Morena turnó la solicitud de transparencia a su Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda, encabezada por Camila Martínez; y a su Secretaría de Finanzas.

En respuesta, la Secretaría de Finanzas informó que, tras realizar una nueva búsqueda, se contempla un costo estimado en la edición del podcast que asciende a 13 mil 599 pesos por día y 2 mil 957 pesos por hora.

Lo anterior, incluyendo la nómina del personal participante, la “depreciación” del equipo audiovisual, el uso del espacio físico y los insumos necesarios para la producción.

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Para realizar "La Moreniza", el partido utiliza una cámara Sony Alpha A7 III (solo cuerpo); cámara Sony Alpha A7R serie IV: S01-4972292-0; un juego de micrófonos profesionales inalámbricos Shure modelo; microvocal con 2 micrófonos models M58 2; cámara Sony Alpha A6400 con lente 16-50 mm; Allen & Heath CQ-18T mezclador digital ultra compacto de 18 entradas y 8 salidas con wi-fi, modelo CQ-18T; Shure ULXD4-G50 receptor parasistema inalámbrico digital serie ULXD; kit de luces para cámara Godox ML30BI-K2; cámara cinema 6K Pocket G2 Blackmagic; cámara de video Sony PXW-Z90V de grabación y una videocámara Sony PXW-Z150 4K profesional.

Sobre el personal interno que desempeña funciones de dirección de contenidos, edición, postproducción, producción técnica, apoyo logístico y coordinación, Morena detalló que prestan sus servicios bajo honorarios.

Respuesta de Morena ante costos de producción (19/03/2026). Foto: Especial

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Sueldos de colaboradores de la Moreniza

El equipo está conformado por:

Alejandra Gutiérrez Chávez , producción técnica (salario quincenal de 25 mil pesos).

, producción técnica (salario quincenal de 25 mil pesos). Carlos Eduardo Enríquez Borges , dirección de contenidos (salario quincenal de 43 mil pesos).

, dirección de contenidos (salario quincenal de 43 mil pesos). Carlos Pelayo Gutiérrez Nakatami , edición y postproducción (salario quincenal de 45 mil pesos).

, edición y postproducción (salario quincenal de 45 mil pesos). César Maximiliano Reyes García , producción técnica (salario quincenal de 25 mil pesos).

, producción técnica (salario quincenal de 25 mil pesos). Doris Carmona de la Rosa , apoyo logístico y coordinación (salario quincenal de 11 mil pesos).

, apoyo logístico y coordinación (salario quincenal de 11 mil pesos). Erick Tonatiuh Barranco Ruiz, operación técnica de grabación (salario quincenal de 18 mil pesos).

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas de Morena no detalló si estos colaboradores trabajan únicamente en apoyo a “La Moreniza” o si desempeñan otras funciones dentro del partido.

En el rubro de viáticos, afirmó que no se destinan recursos por este concepto, debido a que la participación de las figuras invitadas es de carácter “estrictamente voluntario”.

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En ese sentido, aseguró que al ser una labor de carácter institucional, coordinada por Luisa Alcalde, las intervenciones se realizan bajo el compromiso de “consolidar el cambio verdadero, sin que medie instrumento jurídico de pago, reembolso de gastos o asignaciones de recursos públicos a tal fin”.

Cabe aclarar que estos gastos mínimos son solamente por la producción del programa. En difusión, Morena ha destinado al menos 293 mil pesos en promocionar “La Moreniza” en Facebook.

De acuerdo con una revisión a la biblioteca de anuncios de Meta, la página de Facebook del podcast ha gastado al menos 13 mil 400 pesos en publicidad, mientras que “Morena Sí” ha desembolsado más de 280 mil pesos.

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