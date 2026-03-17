Con el propósito de acercar juventudes y nuevas audiencias a la militancia partidista, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estrenó el pasado 13 de marzo de 2025 su pódcast “La Moreniza”, conducido por la dirigente Luisa María Alcalde Luján. A un año del lanzamiento, el partido oficialista mantiene en total opacidad la información de cuánto dinero ha costado la elaboración del programa, que actualmente suma más de 40 transmisiones.

El movimiento guinda ha omitido transparentar gastos de producción, edición, escenografía, materiales de audio y viáticos de invitados. En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, Morena aseguró que las actividades relacionadas con la realización de “La Moreniza” no generan gasto alguno al partido, mientras que la información del costo de materiales técnicos podía consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el apartado de “Inventario de Bienes”. No obstante, en una revisión realizada por este diario no se halló ningún registro relacionado con el programa.

“Cabe destacar que el pódcast denominado 'La Moreniza' se realiza con el propósito de difundir los principios e ideales de la Cuarta Transformación”, apuntó el partido en la respuesta.

Debido a que no se proporcionaron los montos solicitados, este diario presentó una recurso de revisión, que fue turnado a la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (INE).

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"Andy" López Beltrán fue invitado a "La Moreniza" en junio de 2025. Foto: Redes sociales de Morena.

Morena incumple resolución

Ante la inconformidad presentada, la Comisión Temporal del INE, presidida por el consejero Arturo Castillo, emitió una resolución donde se advierte que Morena otorgó una respuesta “incompleta, insuficiente o inexistente”, pues el partido no cumplió con su obligación de proporcionar los datos requeridos en los términos solicitados y vulneró el derecho de acceso a la información.

De igual forma, señaló que en el apartado de “Inventario de Bienes” de la PNT no es posible desprender información relativa a la escenografía y materiales de audio del pódcast “La Moreniza”.

“La sola afirmación del sujeto obligado (Morena) respecto de que la producción del referido pódcast no genera gasto alguno, asimismo, que no existen erogaciones por concepto de producción ni viáticos, no resulta suficiente, si no se encuentra acompañada de una búsqueda exhaustiva, razonable y debidamente documentada”, consideró la comisión del INE.

Por lo anterior, determinó que una remisión a la PNT no exime a Morena de su obligación de proporcionar la información solicitada, ni de indicar de manera precisa y clara los registros, documentos o apartados correspondientes.

“Cuando se solicitan montos, contratos o erogaciones, el sujeto obligado debe emitir un pronunciamiento expreso y fundado sobre cada uno de los rubros requeridos, incluso para el caso de que estos no existan”, señaló.

En ese sentido, concluyó que la respuesta de Morena no verificó, bajo ninguna circunstancia, la supuesta inexistencia de gastos relacionados con la producción de “La Moreniza”. En la resolución, indicó que el partido no satisface el derecho de acceso a la información, por lo que su respuesta fue carente de exhaustividad y congruencia.

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Por todo lo anterior, el pasado 17 de febrero, la comisión ordenó a Morena entregar, en un plazo máximo de 10 días hábiles, gastos de producción, materiales, viáticos, escenografía y todo recurso destinado a la realización del pódcast o, en su defecto, justificar debidamente la inexistencia de lo solicitado. No obstante, al cierre de esta edición, el partido no ha entregado ninguna información adicional.

El INE determinó que Morena dio una respuesta carente de exhaustividad y congruencia. Foto: Captura de Pantalla.

Opacidad en equipo y colaboradores

En otra solicitud de transparencia, realizada por un particular, Morena reveló que el equipo que utiliza para realizar el programa consiste en: una Cámara Sony Alpha A7 III (solo cuerpo), juego de micrófonos profesionales inalámbricos shure modelo micro vocal, con dos micrófonos modelo SM58 2, allen & heath CQ-18T mezclador digital ultra compacto de 18 entradas y 8 salidas con wi-fi, modelo CQ-18T; Shure ULXD4-G50 receptor para sistema inalámbrico digital serie ULXD modelo ULXD4-G50; cámara cinema 6K pocket G2 Blackmagic; cámara de video Sony PXW-Z90V Grabación XAVC HD / QFHD UHD 4K (3820 x 2160), videocámara Sony PXW-Z150 4K profesional y un letrero neón.

Sin embargo, mantuvo en total opacidad el costo de este equipo profesional, así como si existen remuneraciones a los colaboradores de este programa, quienes son: Alejandra Gutiérrez Chávez, productora ejecutiva; Carlos Eduardo Enríquez Borges, director de contenidos; Carlos Pelayo Gutiérrez Nakatani, editor y encargado de postproducción; César Maximiliano Reyes García, productor técnico; Doris Carmona de la Rosa, encargada de apoyo logístico y coordinación y Erick Tonatiuh Barranco Ruiz, operador técnico de grabación.

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Gastan 293 mil pesos en su difusión

“La Moreniza” cuenta con cuatro secciones que, según Luisa Alcalde, buscan fomentar la reflexión sobre el presente y el cambio histórico que vive el país: “Tirando Aceite”, “Tareas y Asuntos del Partido”, “Mienten como Respiran” y “Lo Mejor, Lo Peor y Lo Ridículo”, en donde se realizan mofas de opositores, exconsejeros electorales, ministros en retiro de la Suprema Corte, periodistas y legisladores, principalmente de las bancadas de MC, PRI y el PAN.

El programa es transmitido todos los jueves, a las 18:00 horas, en distintas plataformas virtuales como YouTube, Facebook, Instagram TikTok y en Spotify, desde las cuentas oficiales de “La Moreniza” (@lamorenizamx), Morena (@PartidoMorenaMx) y el perfil de Luisa María Alcalde (@LuisaAlcalde).

Aunque Morena afirmó que no destina un solo peso a la realización del pódcast, para su difusión sí se han desembolsado recursos. De acuerdo con una revisión a la bliblioteca de anuncios de Meta, la página de Facebook de “La Moreniza” ha gastado al menos 13 mil 400 pesos para anunciar el pódcast, mientras que la página “Morena Sí” ha destinado más de 280 mil pesos.

La Biblioteca de Anuncios de Meta registra varios montos para difundir el pódcast que suman más de 293 mil pesos. Foto: Captura de Pantalla.

La dirigente guinda explicó en sus redes sociales, el día del estreno del pódcast, que este espacio digital tiene como objetivo conectar con la militancia de Morena y seguir “impulsando la revolución de las conciencias”, así como difundir las tareas de su “Partido-Movimiento” al lado de funcionarios del Gabinete de Sheinbaum, legisladores de la 4T y militantes.

A este espacio han acudido distintas personalidades como Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Marcelo Ebrard Casaubón, Claudia Curiel de Icaza, Jesús Ramírez Cuevas, Citlalli Hernández Mora, Ernestina Godoy Ramos, Arturo Zaldívar, entre otros.

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El expanista Javier Corral Jurado, el productor Epigmenio Ibarra, Juncal Solano, Camila Martínez, Nacho Rodríguez “El Chapucero”, Vicente Serrano, Meme Yamel, Jairo Calixto, Armando Bartra y el actor Jesús Ochoa también han sido invitados.

Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Icela Rodriguez y Epigmenia Ibarra son algunos de los invitados de "La Moreniza". Fotos: Redes sociales de Morena.

Durante el episodio 11 del programa, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, acusó que los medios de comunicación estaban “muy quemados” por, supuestamente, difundir noticias falsas. En aquella emisión, también pidió no ser llamado “Andy”.

“Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy es demeritar eso, quitarme ese legado, ese nombre”, dijo en el episodio 11.

Más allá de solo ridiculizar opositores, durante este primer aniversario “La Moreniza” ha servido como plataforma digital para promocionar los ideales del obradorismo, resaltar la soberanía de México ante los amagos arancelarios de Donald Trump, reconocer supuestos beneficios de la reforma judicial y defender la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral.

Este jueves 12 de marzo, Luisa Alcalde celebró un año de “La Moreniza” con la emisión de un programa especial que contó con la participación del secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto; el senador Luis Fernando Salazar y la secretaria general de Morena, Carolina Rangel.