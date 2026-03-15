Compostela, Nayarit.— Al señalar que el pueblo cubano "sufre" ante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el posicionamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que México continuará brindando apoyo a la isla por razones humanitarias y de solidaridad histórica.

Durante un mensaje en un evento de Pensión Bienestar para Mujeres, la mandataria sostuvo que las críticas surgidas tras el llamado del exmandatario a solidarizarse con Cuba responden a posturas políticas que, dijo, reaccionaron de manera desproporcionada.

“Y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, se volvieron locos. Dijeron: ‘¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’ Pues, ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano?”, expresó.

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Sheinbaum afirmó que la política exterior mexicana hacia Cuba se sustenta en los principios del llamado humanismo mexicano, corriente política que —recordó— fue definida por López Obrador durante una movilización en 2022 y que, aseguró, guía la visión de la llamada Cuarta Transformación.

“Nosotros tenemos un pensamiento en la Cuarta Transformación. Ese pensamiento se llama el humanismo mexicano y tiene dos pilares: la grandeza de los pueblos originarios y la profunda historia de México”, explicó.

La Presidenta subrayó que la solidaridad forma parte de la identidad nacional y argumentó que la ayuda no debe condicionarse a posturas ideológicas respecto al gobierno cubano.

“Hay quien dice: ‘Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, señaló.

En ese sentido, recordó que el expresidente López Obrador, actualmente retirado de la vida pública y radicado en Palenque, Chiapas, manifestó recientemente sentirse “herido” por la situación que enfrenta la población cubana debido a las restricciones comerciales y energéticas.

Sheinbaum defendió que México decidió mantener el envío de ayuda aun en momentos complejos, al considerar que existe una relación fraterna entre ambos pueblos.

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“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno, y quien quiera apoyar, que apoye”, afirmó.

Durante su discurso, la mandataria vinculó esta postura con lo que describió como una tradición solidaria del pueblo mexicano, ejemplificando con la respuesta ciudadana ante desastres naturales recientes en diversas entidades del país.

“Eso no es de cualquier pueblo. Esa es la grandeza de las mexicanas y los mexicanos, la fraternidad”, sostuvo.

La Presidenta enfatizó que valores como el amor al prójimo, la familia y la patria forman parte del proyecto político que encabeza y aseguró que dichos principios continuarán guiando las decisiones de su administración, tanto en política interna como internacional.

“Siempre estamos dispuestos a ayudar al prójimo. El humanismo es la esencia del mexicano y de la mexicana”, concluyó.

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