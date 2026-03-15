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La Habana. El presidente de Cuba, , agradeció este domingo la "generosa solidaridad y el acompañamiento" de México, en respuesta a un mensaje del exmandatario de esa nación, , en el que expresó su apoyo al pueblo de la isla.

"Gracias, querido hermano. En nombre de , no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano", expresó Díaz-Canel en las redes sociales.

Además, señaló: "Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad".

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Foto: Captura de Pantalla
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López Obrador divulgó el sábado último un mensaje en redes sociales en apoyo a Cuba en el que llamó a ayudar al pueblo de la isla mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", afirmó en su mensaje López Obrador, quien ocupó la presidencia de México entre 2018 y 2024.

Recalcó que "a quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la de playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'".

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López Obrador cerró su mensaje con un llamado a "ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!".

Durante su gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.

El pasado viernes, la actual presidenta, , también reiteró el respaldo de al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país.

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Asimismo reiteró la disposición de México para contribuir a acercar posiciones entre y en medio de la escalada de tensiones que han protagonizado en los últimos meses.

Su pronunciamiento coincidió con el reconocimiento del gobierno cubano de que representantes de ese Ejecutivo han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

Ese día también llegaron al puerto de La Habana dos buques mexicanos con un tercer cargamento de para el país caribeño.

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México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses con un total de unas 2 mil toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene.

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