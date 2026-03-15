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La iraní (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

El 'Sejil', con un alcance de hasta dos mil kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y mil kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.

Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de 2 toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de , precisó la nota.

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La IRGC lanzó este domingo, antes del ataque con el misil 'Sejil', otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en , incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este domingo, la IRGC amenazó con asesinar al primer ministro israelí, u, y afirmó que "lo perseguirá sin descanso" para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola des contra objetivos en el oeste de Irán.

Hoy mismo, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos leves.

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