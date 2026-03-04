Más Información

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

La mañanera de Sheinbaum, 4 de marzo de 2026, minuto a minuto

Morena y aliados no ceden en reforma electoral

Los Santos del Narco: La devoción secreta de "El Mencho" y otros líderes delincuenciales

EN VIVO: Continúan los ataques entre EU, Israel e Irán este miércoles; sigue el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente

Pablo Gómez: INE y partidos deben moderar sus gastos

Jessica revive la nostalgia de la SEP en “Pancito Merge”; así se inspiró la ilustradora en el videojuego mexicano de Nintendo Switch

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

“Ideal, aprobar el Plan General de Desarrollo antes del Mundial”: Patricia Ramírez, titular del Instituto de Planeación de la CDMX

Estudiantes de la UAEM demandan justicia para Kimberly

Las defensas de la en Turquía interceptaron un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar ni heridos.

"Un misil balístico disparado desde , que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar y , fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Un resto de un proyectil de las cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, señala la nota.

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de .

La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un rumor en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y subrayó que Turquía no es parte del con Irán.

