Washington/Tel Aviv.— Israel y Estados Unidos intensificaron ayer sus ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del golfo Pérsico, apuntando a embajadas y consulados estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes.

Casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas, algunas que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideraba como posibles futuros líderes del país.

Mientras las explosiones resonaban ayer en Teherán y en Líbano —donde Israel dijo que tomó represalias contra combatientes de Hezbolá— la embajada estadounidense en Arabia Saudita fue bombardeada con drones. También el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, confirmó que un dron cayó cerca del consulado de EU en Dubái y un misil iraní impactó en la base militar estadounidense de Al Udeid, en Qatar, informó el Ministerio de Defensa local. Además, un dron fue derribado cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudita, Kuwait y Líbano dijeron que estaban cerradas al público.

Este miércoles una fuerte explosión se escuchó en Beirut, informó la agencia AFP, en momentos en que Israel y Hezbolá intercambiaban ataques y disparos.

Israel afirmó haber lanzado lo que describió como una nueva “amplia ola” de ataques contra Irán. Sus objetivos son sitios de lanzamiento, sistemas de defensa aérea y otras infraestructuras. EU dijo que, desde el sábado, ha atacado unos 2 mil blancos y destruido 17 barcos militares iraníes, así como unos 100 misiles balísticos.

Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptado; 11 personas han muerto en Israel desde que comenzó el conflicto.

Trump justificó haber lanzado la operación militar contra Irán de manera preventiva porque, según dijo, Teherán “iba a atacar primero”. Añadió que las personas que EU tenía en mente para liderar Irán han muerto.

El presidente estadounidense agregó que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que termine la campaña de EU e Israel. Desde la Oficina Oval, el presidente dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, no es alguien que el gobierno estadounidense haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán. En cuanto a posibles líderes dentro del país, “la gente que teníamos en mente está muerta”, dijo el mandatario. “Supongo que el peor de los casos sería hacer esto, y luego alguien que es tan malo como la persona anterior toma el control, ¿verdad? Eso podría pasar”, señaló. “No queremos que eso pase”.

A su vez, el Consejo de Expertos de Irán se reunió de forma virtual para poder elegir al sucesor del ayatolá Ali Jamenei, luego de que los ataques de Israel y EU alcanzaran la sede del consejo.

Infografía: Elaboración propia

El medio The New York Times informó, con base en tres funcionarios iraníes, que los clérigos estaban considerando anunciar que Mojtaba Jamenei sería el sucesor de su padre. El medio opositor Iran International señaló que Jamenei ya habría sido confirmado pero que la información oficial se dará a conocer una vez que haya pasado el funeral del asesinado ayatolá.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una oleada de ataques aéreos contra sitios que producen y almacenan misiles balísticos, situados en Teherán e Isfahán. También afirmó haber destruido lo que calificó como el cuartel general nuclear secreto y subterráneo de Irán.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que la instalación iraní de enriquecimiento nuclear de Natanz había sufrido “algunos daños recientes”, aunque “no se espera ninguna consecuencia radiológica”.

En Irán, centenares de personas despidieron a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur del país.

Mientras, Rubio, dijo que ya se está trabajando activamente en esfuerzos para ayudar a los estadounidenses que desean abandonar el Medio Oriente. Más de mil 500 estadounidenses han solicitado ayuda al Departamento de Estado para salir de la región, dijo Rubio.

La Media Luna Roja iraní indicó que la operación de EU e Israel cobró la vida de al menos 787 personas. En Líbano, 50 personas murieron, informó el Ministerio de Salud. El Pentágono identificó a cuatro soldados de EU muertos en ataque con drones iraníes el domingo.

Infografía: Elaboración propia