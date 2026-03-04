Más Información

Ecuador y EU emprenden operación conjunta contra el narcotráfico; es en suelo ecuatoriano

Ecuador y EU emprenden operación conjunta contra el narcotráfico; es en suelo ecuatoriano

Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados

Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Dan 108 años de prisión a Alejandra “Candela” por delitos de secuestro; está ligada al grupo criminal “Los Rojos”

Dan 108 años de prisión a Alejandra “Candela” por delitos de secuestro; está ligada al grupo criminal “Los Rojos”

"Ya me declararon inocente y aquí sigo"; mujeres privadas de la libertad alzan la voz previo al 8M

"Ya me declararon inocente y aquí sigo"; mujeres privadas de la libertad alzan la voz previo al 8M

SCJN niega amparo a Walmart para tener 0% de IVA en todos los productos menstruales; argumenta “ventaja indebida en el mercado”

SCJN niega amparo a Walmart para tener 0% de IVA en todos los productos menstruales; argumenta “ventaja indebida en el mercado”

Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

Washington/Tel Aviv.— Israel y intensificaron ayer sus ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que tomó represalias contra Israel y en toda la región del golfo Pérsico, apuntando a embajadas y consulados estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes.

Casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas, algunas que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideraba como posibles futuros líderes del país.

Mientras las explosiones resonaban ayer en Teherán y en Líbano —donde Israel dijo que tomó represalias contra combatientes de Hezbolá— la embajada estadounidense en Arabia Saudita fue bombardeada con drones. También el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, confirmó que un dron cayó cerca del consulado de EU en Dubái y un misil iraní impactó en la base militar estadounidense de Al Udeid, en Qatar, informó el Ministerio de Defensa local. Además, un dron fue derribado cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudita, Kuwait y Líbano dijeron que estaban cerradas al público.

Lee también

Este miércoles una fuerte explosión se escuchó en Beirut, informó la agencia AFP, en momentos en que Israel y Hezbolá intercambiaban ataques y disparos.

Israel afirmó haber lanzado lo que describió como una nueva “amplia ola” de ataques contra Irán. Sus objetivos son sitios de lanzamiento, sistemas de defensa aérea y otras infraestructuras. EU dijo que, desde el sábado, ha atacado unos 2 mil blancos y destruido 17 barcos militares iraníes, así como unos 100 misiles balísticos.

Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptado; 11 personas han muerto en Israel desde que comenzó el conflicto.

Lee también

Trump justificó haber lanzado la operación militar contra Irán de manera preventiva porque, según dijo, Teherán “iba a atacar primero”. Añadió que las personas que EU tenía en mente para liderar Irán han muerto.

El presidente estadounidense agregó que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que termine la campaña de EU e Israel. Desde la Oficina Oval, el presidente dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, no es alguien que el gobierno estadounidense haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán. En cuanto a posibles líderes dentro del país, “la gente que teníamos en mente está muerta”, dijo el mandatario. “Supongo que el peor de los casos sería hacer esto, y luego alguien que es tan malo como la persona anterior toma el control, ¿verdad? Eso podría pasar”, señaló. “No queremos que eso pase”.

A su vez, el Consejo de Expertos de Irán se reunió de forma virtual para poder elegir al sucesor del ayatolá Ali Jamenei, luego de que los ataques de Israel y EU alcanzaran la sede del consejo.

Infografía: Elaboración propia
Infografía: Elaboración propia

Lee también

El medio The New York Times informó, con base en tres funcionarios iraníes, que los clérigos estaban considerando anunciar que Mojtaba Jamenei sería el sucesor de su padre. El medio opositor Iran International señaló que Jamenei ya habría sido confirmado pero que la información oficial se dará a conocer una vez que haya pasado el funeral del asesinado ayatolá.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una oleada de ataques aéreos contra sitios que producen y almacenan misiles balísticos, situados en Teherán e Isfahán. También afirmó haber destruido lo que calificó como el cuartel general nuclear secreto y subterráneo de Irán.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que la instalación iraní de enriquecimiento nuclear de Natanz había sufrido “algunos daños recientes”, aunque “no se espera ninguna consecuencia radiológica”.

Lee también

En Irán, centenares de personas despidieron a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur del país.

Mientras, Rubio, dijo que ya se está trabajando activamente en esfuerzos para ayudar a los estadounidenses que desean abandonar el Medio Oriente. Más de mil 500 estadounidenses han solicitado ayuda al Departamento de Estado para salir de la región, dijo Rubio.

La Media Luna Roja iraní indicó que la operación de EU e Israel cobró la vida de al menos 787 personas. En Líbano, 50 personas murieron, informó el Ministerio de Salud. El Pentágono identificó a cuatro soldados de EU muertos en ataque con drones iraníes el domingo.

Infografía: Elaboración propia
Infografía: Elaboración propia
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina 2026: estas son las 10 razones por las que pueden quitarte el apoyo en secundaria. Foto: Beca Rita Cetina / Adobe

Beca Rita Cetina 2026: estas son las 10 razones por las que pueden quitarte el apoyo en secundaria

Multa por llevar a tu perro en el coche en 2026 cuánto debes pagar y cómo transportarlo sin sanción. Foto: Canva

¿Cuánto es la multa por llevar a tu perro en el coche? Así debes llevar a tu mascota para evitar sanción en 2026

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros

View from Angels Landing, Zion National Park, Utah /iStock/ evenfh

Parque Nacional Zion: dónde está, qué hacer y los mejores tips para tu visita

San Antonio. Foto: ChatGPT

Viajar con niños a San Antonio, Texas: 10 experiencias familiares que no te puedes perder