Mojtaba Jamenei, hijo del antiguo líder supremo iraní, Ali Jamenei, se perfilaba como el relevo de su padre, informaron medios internacionales.

El medio The New York Times informó, con base en tres funcionarios iraníes, que los clérigos estaban considerando anunciar que Mojtaba sería el sucesor.

El medio opositor Iran International señaló que Jamenei ya habría sido confirmado pero que la información oficial se dará a conocer una vez que haya pasado el funeral del asesinado ayatolá.

Los clérigos, conocidos como el Consejo de Expertos, celebraron dos reuniones virtuales, una por la mañana y otra por la tarde, según las autoridades. Israel atacó un edificio en Qom, uno de los principales centros de poder del chiismo, donde la asamblea debía reunirse para elegir al nuevo líder supremo, pero el edificio estaba vacío, según la agencia de noticias Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Vali Nasr, experto en Irán y el islam chiita de la Universidad Johns Hopkins, dijo que Mojatba sería una elección sorprendente y potencialmente reveladora. "Estuvo previsto para ser el sucesor durante mucho tiempo”, dijo el Nasr, “pero en los últimos dos años, pareció haber desaparecido del radar. Si es elegido, sugiere que es un sector mucho más radical de la Guardia Revolucionaria el que ahora está al mando", añadió el Times.

Analistas advierten que su eventual designación podría consolidar a sectores más radicales vinculados a la Guardia Revolucionaria. Foto: Vahid Salemi / AP

Sin embargo, la sucesión padre-hijo es mal vista en el establishment clerical musulmán chiita. Otro obstáculo es que Mojtaba no es un clérigo de alto rango y no tiene ningún cargo oficial en el régimen.

¿Quién es Mojatba Jamenei?

Mojatba Jamenei es conocido por sus estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria. Según los tres funcionarios, informó el Times, la Guardia impulsó su nombramiento, argumentando que poseía las cualificaciones necesarias para dirigir a Irán en estos tiempos de crisis.

De 56 años, un clérigo chiita de rango medio, era considerado ampliamente como un posible sucesor, aunque nunca había ocupado un cargo público.

Su elección podría resultar incómoda para el estamento religioso chiita, ya que la República Islámica ha criticado durante mucho tiempo el gobierno hereditario que regía en los tiempos del sha, pero Mojtaba se presentaba como la alternativa más lógica ante la crisis desatada tras la muerte de su padre.

Iraníes participan este martes en el funeral de niñas, maestros y padres asesinados durante un ataque de Estados Unidos e Israel en una escuela el pasado 28 de febrero en Minab. FOTO: AP

Mojtaba es considerado un ultraconservador, al igual que su padre. Entre otras cuestiones, expresó públicamente su apoyo a la represión de los opositores al régimen dentro de Irán y a la adopción de una política militante y agresiva hacia los enemigos externos.

De todas maneras, no tenía demasiada credenciales como clérigo. Hasta ahora, enseñaba teología chiita en un seminario de la ciudad de Qom, centro de la vida religiosa iraní.

Analistas extranjeros lo han descrito previamente como una especie de “guardián” en el círculo de su padre, por lo que en 2019 se le impusieron sanciones estadounidenses. Washington explicó entonces que, aunque no ocupaba un cargo oficial, era un “representante” del Líder Supremo.

Vida temprana y educación

Mojtaba nació en 1969 en la ciudad santa de Mashhad, donde ahora será enterrado su padre. Pasó siete años de su infancia en las ciudades de Sardasht y Mahabad, en el noroeste de Irán, donde curso primaria y secundaria.

Posteriormente se especializó en teología. Entre sus primeros maestros se encontraban su propio padre y el ayatollah Mahmud Hashemi Shahroudi.

En 1999, continuó sus estudios en Qom donde se convirtió en clérigo.

Según The Guardian y el periódico francés Libération, entre otras fuentes, se cree que Mojtaba Khamenei controla grandes activos financieros. Esta acusación fue rechazada por la Asamblea de las Fuerzas de la Línea del Imán, un grupo político iraní liderado por su tío Hadi Khamenei.

Iraníes realizan una vigilia, en duelo por el asesinato del ayatola Ali Jamenei. Foto: AFP

En 2004 se casó con Zahra Haddad-Adel. Su primer hijo nació en 2007.

Mojtaba apoyó la candidatura del expresidente conservador Mahmud Ahmadinejad en las controvertidas elecciones presidenciales de 2005 y 2009, y muchos analistas consideran que desempeñó un rol clave en la victoria electoral de Ahmadinejad en 2009.

También se señaló que Mojtaba fue “una figura clave en la represión contra los manifestantes antigubernamentales” de junio de 2009, directamente a cargo del grupo paramilitar Basij.

En una carta abierta, Mehdi Karroubi , candidato presidencial reformista en las elecciones de 2009, acusó a Mojtaba de conspirar para manipular las elecciones a favor de Ahmadinejad, refiriéndose a la interferencia ilegal de “una red”.

Posteriormente, el propio Ahmadinejad acusó a Mojtaba de malversar fondos del tesoro estatal.

Acusaciones financieras

Una investigación de un año realizada por la agencia Bloomberg , citando evaluaciones de personas familiarizadas con el asunto, informó en enero de 2026 que Mojtaba está vinculado a una red financiera internacional utilizada para mantener y transferir activos fuera de Irán. Las tenencias reportadas incluyen bienes raíces de alto valor en Londres y Dubái , así como intereses relacionados con el transporte marítimo, relaciones bancarias y activos hoteleros en Europa.

Bloomberg identificó a Ali Ansari, empresario iraní sancionado por el Reino Unido , como presunto facilitador central de la red. Registros de propiedad y archivos corporativos vinculan a Ansari y empresas asociadas con varias propiedades en Londres, incluyendo residencias en The Bishops Avenue, y con entidades de propiedad y gestión hotelera en Alemania y otros países. Ansari ha negado cualquier relación financiera o personal con Mojtaba Khamenei y ha declarado que tiene la intención de impugnar las sanciones del Reino Unido. [ 25 ]

Las investigaciones también afirmaron que los fondos vinculados a la red provenían en gran medida de los ingresos del petróleo iraní y se canalizaban a través de instituciones financieras en múltiples jurisdicciones, a pesar de las sanciones internacionales impuestas a Mojtaba Khamenei en 2019.

El pasado 14 de enero, durante las protestas opositoras, el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que los líderes iraníes habían transferido “millones y decenas de millones” de dólares a instituciones financieras de todo el mundo, y el Canal 14 de Israel informó que se habían enviado 1500 millones de dólares en criptomonedas a una cuenta en Dubái con la participación de Mojataba Khamenei

En 2019, Mojtaba Khamenei fue puesto bajo sanciones estadounidenses por actuar en lugar del Líder Supremo sin haber sido elegido ni designado para ningún cargo oficial y por trabajar en estrecha colaboración con el comandante de la Fuerza Quds, responsable de “operaciones encubiertas que incluyen ayuda letal, inteligencia, financiación y entrenamiento” de los talibanes, Hezbollah, Hamas , la Jihad Islámica Palestina, las Fuerzas de Movilización Popular de Irak y otros; y por fomentar vínculos estrechos con el grupo paramilitar Basij, así como por promover “las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos de su padre”.

