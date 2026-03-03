Más Información

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

EU acusa a Jesús Omar Ibarra Félix, presunto líder del Cartel de Sinaloa, de narcotráfico y terrorismo; está prófugo

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; analizan la seguridad de los corredores

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

Analistas suben inflación a 4% para este año; no se llegará a la meta en 2027 ni en 2028, según encuesta de Banxico

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

Aseguran más de un millón de cigarros de procedencia ilícita; mercancía puede estar vinculada al crimen organizado

Sheinbaum: tras revisión, reforma electoral podría enviarse este miércoles; había cuestiones que no eran electorales, dice

Kershenobich: Trasplantes de órganos dejan de ser “heroicos”; destaca consolidación del proceso quirúrgico en el sistema de salud

Muere campesino y trabajador resulta lesionado por demolición de puente en Puerto Vallarta; estructura fue dinamitada por el CJNG

Activan alerta amarilla por frío en seis alcaldías de CDMX; prevén temperaturas de 4 a 6°C para la mañana del miércoles

Washington. El presidente estadounidense, , expresó su furia con y amenazó con "cortar todo el comercio" e imponer un embargo comercial al país europeo, tras la negativa del gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra .

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, , en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que "no quiere tener nada que ver" con España y dijo que "ha sido terrible".

"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", aseguró.

Preguntado por el mandatario por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, , dijo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos "ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo" por la vía ejecutiva.

Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "no quiere tener nada que ver" con España del que dijo "ha sido terrible". Foto: Archivo / Agencias
Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa hasta "el 3 % o el 3.5%" de su porque es el "único" socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

"España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", declaró el canciller.

El gobierno español respondió que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y advirtió a Trump que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EU.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por Estados Unidos, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

Después de los primeros ataques a Teherán en el marco de la operación iniciada el sábado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases, sabiendo qu desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases de Morón de la Frontera y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió en que se trata de"de soberanía española" y pueden ser utilizadas solamente en el marco del tratado con Estados Unidos y de la Carta de la , por lo que no hay nada "extraño y sorprendente" en la posición del Ejecutivo.

Según apuntó en una rueda de prensa, no ha hablado con ningún representante de la administración estadounidense ni ha habido "quejas".

Albares garantizó que España no está sola y que la postura que defiende el gobierno representa "el sentimiento abrumadoramente mayoritario" de los españoles y del mundo".

