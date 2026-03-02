Más Información
Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres
Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG
Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario
Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista
Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL
FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue atacada por Irán durante la última oleada de misiles. Así lo informaron medios de comunicación iraníes citando a la Guardia Revolucionaria.
En Irán, el pasado sábado, Estados Unidos e Israel comenzaron una ofensiva contra amenazas alusivas al programa nuclear iraní, la cual causó el deceso del líder supremo Alí Jamenei y de al menos 555 ciudadanos, de acuerdo con Media Luna Roja.
