Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Guardia Revolucionaria iraní señaló que el Estrecho de Ormuz no es seguro y fue cerrado a la navegación. ¿Cuál es la importancia de esta zona?

El Estrecho es un angosto canal situado entre Omán e Irán y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Sin embargo, aunque es pequeño, su papel es crucial.

Funciona como un embudo natural: cualquier embarcación que quiera entrar o salir del golfo, donde se encuentran algunos de los países más ricos en hidrocarburos del mundo, debe pasar por allí. Al norte lo bordea Irán, al sur Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por su sigla en inglés), cada día pasan por allí cerca de 20 millones de barriles de petróleo, es decir, aproximadamente una quinta parte de la producción mundial (20% del petróleo mundial).

También transita por allí casi el total (77 millones de toneladas al año) de la producción de gas natural licuado (GNL) de Qatar, responsable de una quinta parte del suministro mundial de esta materia.

Cualquier interrupción sostenida podría tener efectos inmediatos sobre los precios de la energía y las cadenas de suministro.

Aunque es considerado un paso marítimo internacional, el control efectivo del estrecho está dividido entre Irán y Omán, de acuerdo a las delimitaciones establecidas en 1975. Sin embargo, Irán es el país con más capacidad de influencia en la zona.

"Punto de estrangulamiento"

El Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte de crudo y gas, que Irán amenaza con bloquear. FOTO: AFP

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) califica el estrecho de Ormuz como el “punto de estrangulamiento” (chokepoint) más importante del mundo para el tránsito de petróleo.

La razón: si Irán decide cerrar el estrecho, tiene la “capacidad de causar un shock en los mercados petroleros, impulsar los precios del petróleo, impulsar la inflación y derrumbar la agenda económica de (el presidente Donald) Trump”, declaró a CNN Mohammad Ali Shabani, experto en Irán y editor del medio de comunicación Amwaj.

De hecho, “cualquier cierre iraní del estrecho de Ormuz afectaría no sólo a sus propias exportaciones, sino también a las de Arabia Saudí, los EAU, Kuwait y Qatar, lo que podría retirar más de 17 millones de b/d de crudo de los mercados mundiales”, según un análisis de S&P, señalando que Arabia Saudí y los EAU disponen de oleoductos que pueden sortear el estrecho.

Eso significaría que los precios del petróleo se dispararían y superarían los 100 dólares el barril.

