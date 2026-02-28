Irán respondió al ataque masivo de Estados Unidos e Israel con una lluvia de misiles y drones contra suelo israelí y bases estadounidenses en varios países de la región.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén, pero también en ciudades como Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Bahréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.

Esta reacción iraní amenaza con desencadenar un conflicto aún más amplio en la región.

Hasta el momento, el Ejército de Israel ha informado de seis oleadas de misiles lanzadas a su territorio y los servicios de emergencias han reportado un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte), ciudad que fue objetivo de múltiples ataques en la llamada guerra de los 12 días del pasado junio, al albergar infraestructuras críticas y una refinería.

Según el reporte del ejército israelí, sus aviones han frustrado el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí desde el oeste de Irán.

En la nota, indican que están operando "para eliminar las amenazas dirigidas al Estado de Israel y han desmantelado lanzaderas que estaban listas para disparar misiles hacia el Estado de Israel".

Emiratos Árabes Unidos, donde un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmó que se reservaban el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de "peligrosa escalada".

"Los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto hoy de un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes", señaló su Ministerio de Defensa.

"Las defensas aéreas de los EAU respondieron con gran eficacia e interceptaron con éxito varios de los misiles", agregó.

Las ricas monarquías árabes petroleras y gasíferas situadas al otro lado del golfo Pérsico, frente a Irán, son aliadas de larga data de Estados Unidos y albergan bases militares de ese país.

Varias explosiones sacudieron igualmente Qatar, donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.

El Ministerio de Defensa qatarí afirmó que había "repelido varios ataques". Un periodista de la AFP vio cómo un interceptor destruía un misil entre una bocanada de humo blanco.

Al Udeid alberga los elementos de vanguardia del CENTCOM, el mando militar regional estadounidense, así como sus fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.

Irán lanzó misiles contra Al Udeid en junio pasado después que Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes.

Kuwait también informó de la intercepción de misiles que se dirigían a una base con personal estadounidense.

Mientras tanto, testigos en Dubái también oyeron una explosión y vieron misiles cruzar el cielo.

"Hubo una gran explosión y hizo temblar las ventanas", declaró a la AFP un testigo que pidió el anonimato, en un relato similar al de otro residente de Dubái.

Arabia Saudita condenó la "brutal agresión iraní", informó la prensa oficial. Periodistas de la AFP oyeron varias explosiones en Riad.

"Vinimos al Golfo porque se le conoce por ser más seguro que el Líbano. Ahora no sé qué hacer ni cómo pensar, de verdad", dijo un residente libanés en Riad.

Más de 20 de las 31 provincias de Irán se han visto golpeadas por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, indicó la Media Luna Roja iraní.

Entre los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel en la llamada operación "Furia Épica", se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

"Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica", dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña "masiva" como una "misión noble", y reconoció que su país podría sufrir bajas.

También llamó a los iraníes a “tomar las riendas de su destino” y levantarse contra el liderazgo islámico que gobierna la nación desde 1979.

“Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, añadió.

