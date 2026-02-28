Más Información

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; ataque ocurre cercano a oficinas del líder supremo Ali Khamenei, sigue el minuto a minuto

VIDEO: Con aplausos, Liga MX rinde homenaje a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Turistas visitan Puerto Vallarta tras jornada violenta por operativo contra "El Mencho"; pasean si preocupación, afirman

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; recientemente participó en rastreo de un desaparecido

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

El presidente de , , aseguró este sábado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear", según dijo en un video publicado en su cuenta de la red social Truth, en el que confirmó el ataque de su país contra Irán.

Dijo que su país inició ataques "de gran envergadura" contra Irán, con el objetivo de destruir la industria de misiles y la Marina de la República Islámica.

“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, dijo en el mensaje de ocho minutos de duración.

“Durante 47 años, el régimen iraní ha gritado “¡Muerte a Estados Unidos!” y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países”, afirmó.

"Siempre ha sido política de Estados Unidos, y en particular de mi administración, que este régimen terrorista jamás podrá tener un arma nuclear. Lo repito: jamás podrán tener un arma nuclear", afirmó.

Pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen. Ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o la opción de enfrentar una "muerte segura".

En el mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

"Rechazaron renunciar a sus ambiciones nucleares"

"Sólo querían hacer el mal", dijo Trump. "Rechazaron toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo más".

Dijo que tras los ataques de junio a las instalaciones nucleares de Irán, "les advertimos que nunca reanudaran su maliciosa búsqueda de armas nucleares. Y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos".

Trump agregó que Irán “rechazó cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y no podemos soportarlo más”.

También enfatizó que los ataques desmantelarían la capacidad de Irán para lanzar ataques terroristas y detendrían su desarrollo de misiles balísticos. No explicó cómo los bombardeos aéreos podrían lograr esos objetivos.

"Tomen el control de su gobierno"

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo el presidente en un mensaje de video a los iraníes.

Declaró que estaba dando seguimiento a una acción que todos sus predecesores presidenciales habían dejado de realizar.

"Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han recibido. Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren, así que veamos cómo responden.

"Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino y de desatar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance", añadió.

“Este es el momento de actuar”, concluyó el presidente. “No lo dejen pasar”.

Trump reconoció que “las vidas de valientes héroes estadounidenses podrían perderse y podríamos tener víctimas”. “Eso sucede a menudo en la guerra”, añadió.

