Más Información
Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia
EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"
PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura
Pemex reporta disminución de deuda con proveedores y acreedores; pasivo total cerró 2025 en 85 mil 248 mdd
VIDEO Jóvenes caen de gradas durante foto de graduación en la IBERO; trasladan a alumnos al hospital
Irán aceptó en las negociaciones con Estados Unidos no almacenar uranio enriquecido, afirmó el viernes el canciller de Omán, mediador del diálogo, en lo que calificó como un avance decisivo para evitar una guerra.
Lee también Bill Clinton dice que no sabía de los delitos de Jeffrey Epstein; "no vi nada y no hice nada malo"
"Esto es algo completamente nuevo. Realmente tornará menos relevante el argumento sobre el enriquecimiento, porque ahora estamos hablando de almacenamiento cero", declaró el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, al programa de CBS News "Face the Nation".
El gobierno de Trump acusa a Teherán de tener la intención de fabricar un arma nuclear. Pero "si no puedes acumular material enriquecido, entonces no hay manera de que realmente puedas crear una bomba", dijo Albusaidi a CBS.
Trump aún no ha decidido nada sobre atacar a Irán; dice que no le gusta cómo está negociando la República Islámica
cc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]