Irán aceptó en las negociaciones con Estados Unidos no almacenar uranio enriquecido, afirmó el viernes el canciller de Omán, mediador del diálogo, en lo que calificó como un avance decisivo para evitar una guerra.

Lee también Bill Clinton dice que no sabía de los delitos de Jeffrey Epstein; "no vi nada y no hice nada malo"

"Esto es algo completamente nuevo. Realmente tornará menos relevante el argumento sobre el enriquecimiento, porque ahora estamos hablando de almacenamiento cero", declaró el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, al programa de CBS News "Face the Nation".

El gobierno de Trump acusa a Teherán de tener la intención de fabricar un arma nuclear. Pero "si no puedes acumular material enriquecido, entonces no hay manera de que realmente puedas crear una bomba", dijo Albusaidi a CBS.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc