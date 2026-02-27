Más Información

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura

Warner Bros se fusiona con Paramount; oficializan compra por 110 mil mdd

Warner Bros se fusiona con Paramount; oficializan compra por 110 mil mdd

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño

SRE pide a mexicanos evitar viajes a Irán e Israel; advierte aumento de tensiones en Medio Oriente

SRE pide a mexicanos evitar viajes a Irán e Israel; advierte aumento de tensiones en Medio Oriente

Pemex reporta disminución de deuda con proveedores y acreedores; pasivo total cerró 2025 en 85 mil 248 mdd

Pemex reporta disminución de deuda con proveedores y acreedores; pasivo total cerró 2025 en 85 mil 248 mdd

VIDEO Jóvenes caen de gradas durante foto de graduación en la IBERO; trasladan a alumnos al hospital

VIDEO Jóvenes caen de gradas durante foto de graduación en la IBERO; trasladan a alumnos al hospital

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos

aceptó en las negociaciones con no almacenar uranio enriquecido, afirmó el viernes el canciller de Omán, mediador del diálogo, en lo que calificó como un avance decisivo para evitar una guerra.

Lee también

"Esto es algo completamente nuevo. Realmente tornará menos relevante el argumento sobre el enriquecimiento, porque ahora estamos hablando de almacenamiento cero", declaró el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, al programa de CBS News "Face the Nation".

El gobierno de Trump acusa a de tener la intención de fabricar un arma nuclear. Pero "si no puedes acumular material enriquecido, entonces no hay manera de que realmente puedas crear una bomba", dijo Albusaidi a CBS.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México