Al asistir como invitada al evento realizado en el marco de “Freedom 250”, que marca el inicio de las celebraciones rumbo a la conmemoración de los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reafirmó el compromiso de fortalecer la relación bilateral entre México y la Unión Americana, basada en la confianza, el respeto mutuo y la prosperidad compartida.

Durante el evento, la mandataria de Quintana Roo reconoció el respaldo del cónsul de Estados Unidos en México, Justen Thomas, a quien atribuyó una visión estratégica para consolidar la cooperación institucional y empresarial entre la entidad y el vecino país del norte.

Destacó que cada año más de 7 millones de turistas estadounidenses eligen destinos del Caribe mexicano como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres, lo que fortalece la economía estatal, genera empleos y consolida cadenas productivas de largo plazo.

Mara Lezama subrayó que la relación entre México y EU va más allá del intercambio comercial al considerar una alianza estratégica que incluye inversiones en infraestructura turística de clase mundial colaboración público-privada, conectividad aérea y marítima, así como coordinación en materia de seguridad.

En el marco de Freedom 250, la gobernadora aseguró que esta iniciativa es “una oportunidad extraordinaria para profundizar justo en esta cooperación y podemos celebrar la excelencia estadounidense en innovación y liderazgo al tiempo que fortalecemos nuestros lazos económicos”.

Durante su intervención, el cónsul Thomas destacó que la colaboración con Quintana Roo es excelente y agradeció al gobierno estatal por recibir y proteger a las y los ciudadanos estadounidenses que visitan la entidad, subrayando que su seguridad es una prioridad fundamental.

Asimismo, reconoció el papel del estado en la promoción internacional de la región de la península de Yucatán, a la que calificó como privilegiada y de relevancia global.

afcl