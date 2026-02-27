Mérida. - El cónsul de Estados Unidos en la península de Yucatán, Justin Thomas, aseguró que la cooperación entre México y su país ha permitido enfrentar y frenar en buen índice el tráfico de drogas y de armas.

Especificó que concretamente el fentanilo y el tráfico de armas que ocurre por la delincuencia organizada.

El consulado norteamericano celebró anoche los 250 años de la independencia de la Unión Americana con la presencia de los gobernadores de los tres estados de la Península de Yucatán: Mara Lizama de Quintana Roo, Layda Sansores de Campeche y Joaquín Díaz Mena de Yucatán.

Los tres mandatarios destacaron la cooperación bilateral en el desarrollo de proyectos estratégicos en materia de exportación, turismo e intercambio académico y de investigación científica y sobre todo la cooperación y buenas relaciones entre ambas naciones.

Por su parte, el cónsul Thomas reiteró que México y EU son aliados para frenar la delincuencia, tráfico de armas y drogas con el objetivo de garantizar la seguridad.

Enfatizó su disposición para colaborar con las autoridades de la Península de Yucatán para proyectos de inversión y desarrollo.

Por otra parte, el diplomático comentó que se ha profundizado en la cultura de la región, por lo que está aprendiendo la lengua maya en los cursos que imparte el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) al que asiste “casi de incógnito”, comentó y dicho esto habló en la lengua nativa, mostrando buena pronunciación.

