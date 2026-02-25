Más Información

Sheinbaum presenta proyecto de reforma electoral; propone 10 puntos

Sheinbaum presenta proyecto de reforma electoral; propone 10 puntos

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"

La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 25 de febrero, minuto a minuto

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo

Reforma electoral, lista; mantiene a pluris y aleja a PT y Verde de acuerdo

, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que se trabaja en conjunto con México “para frenar el flagelo del y desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades”.

Esto, luego de la visita de la “zar antidrogas” estadounidense, , quien se encontró con integrantes del tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el pasado domingo en Jalisco.

En un mensaje en sus redes sociales, el embajador destacó como “productiva” la de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés) con los y las integrantes del gabinete de Seguridad “para avanzar en la cooperación histórica impulsada por y la presidenta ”.

Lee también

La ONDCP informó que durante la reunión, Sara Carter y el embajador estadounidense felicitaron a las autoridades mexicanas por la operación dirigida contra .

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia estadounidense señaló que ambos funcionarios se reunieron con líderes militares y de seguridad mexicanos para reconocer la “exitosa operación” contra quien identificaron como líder del (CJNG).

En el mensaje, se refirieron al CJNG como una “organización terrorista extranjera” responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de amenazar su seguridad nacional.

Lee también

“El Mencho” fue señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales responsables del hacia territorio norteamericano.

En su publicación, la ONDCP subrayó que el presidente Donald Trump “está cumpliendo su promesa de fortalecer nuestra seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses”, al destacar la con México en el combate a los cárteles.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]