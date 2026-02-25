Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que se trabaja en conjunto con México “para frenar el flagelo del fentanilo y desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades”.

Esto, luego de la visita de la “zar antidrogas” estadounidense, Sara Carter, quien se encontró con integrantes del gabinete de Seguridad tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el pasado domingo en Jalisco.

En un mensaje en sus redes sociales, el embajador destacó como “productiva” la reunión en Palacio Nacional de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés) con los y las integrantes del gabinete de Seguridad “para avanzar en la cooperación histórica impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La ONDCP informó que durante la reunión, Sara Carter y el embajador estadounidense felicitaron a las autoridades mexicanas por la operación dirigida contra “El Mencho”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la dependencia estadounidense señaló que ambos funcionarios se reunieron con líderes militares y de seguridad mexicanos para reconocer la “exitosa operación” contra quien identificaron como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el mensaje, se refirieron al CJNG como una “organización terrorista extranjera” responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de amenazar su seguridad nacional.

“El Mencho” fue señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales responsables del trasiego de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

En su publicación, la ONDCP subrayó que el presidente Donald Trump “está cumpliendo su promesa de fortalecer nuestra seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses”, al destacar la cooperación bilateral con México en el combate a los cárteles.

