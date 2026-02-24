Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos —conocida como la “zar antidrogas”—, acudió la tarde de este martes a Palacio Nacional acompañada por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La visita se realizó a dos días del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, los funcionarios sostuvieron una reunión únicamente con integrantes del gabinete de seguridad federal.

Acudió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales.

También participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

A finales de enero, Carter afirmó que los días de los cárteles mexicanos “están contados”. Durante un recorrido por la frontera entre Sunland Park, Ciudad Juárez y El Paso, la funcionaria respondió en español a un llamado para enviar un mensaje directo a las organizaciones criminales de México y a aquellas con presencia en Centro y Sudamérica.

“Sus días están contados”, expresó. Además, sostuvo que el fentanilo, la cocaína y otras drogas han provocado la muerte de miles de estadounidenses y han generado graves afectaciones tanto en Estados Unidos como en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc