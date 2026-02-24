Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el michoacano buscado dentro y fuera del país por las autoridades, fue derrocado el 22 de febrero de 2026, tras durar casi 11 años a la cabeza del hampa más poderosa en México, a la par del Cártel de Sinaloa, uno de sus antagónicos.

"El Mencho", como era conocido, fue detenido en Tapalpa, Jalisco, tras ser herido de gravedad durante el operativo para "cazarlo", no obstante, falleció mientras era trasladado para recibir atención médica en un hospital de la Ciudad de México.

Tenía 59 años y una enfermedad que no lo mató y no lo orilló a dejar el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lee también Salmo 91, el irónico pasaje bíblico hallado en el refugio de "El Mencho"

Como diversos integrantes del gremio, el capo contaba con un hospital a su servicio que mandó construir en la comunidad de El Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, uno de los principales bastiones del "cártel de las cuatro letras", para atender los males que le aquejaban.

La enfermedad que mermó al narcotraficante mexicano más importante de los últimos tiempos tenía nombre: insuficiencia renal.

En 2019, autoridades federales obtuvieron información de que "El Mencho", de entonces 54 años, padecía esta enfermedad, lo que deterioró su salud y dificultó su refugio en zonas serranas del estado de Jalisco, Michoacán y Colima.

Lee también El refugio de “El Mencho”, del CJNG, por dentro: un altar y tratamiento renal

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL en el exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, el último refugio Oseguera Cervantes, se lograron captar diversos artículos que amenizaban la estancia del líder criminal; los medicamentos no podían faltar, y en una hielera se hallaron viales y ampollas de Tationil Plus 3000 MG, fabricado por el laboratorio Swiss Healthcare Pharmaceuticals Ltd.

¿Para qué enfermedades se usa el Tatianol Plus?

El laboratorio describe al Tatianol Plus como "el antioxidante más poderoso del cuerpo"; la fórmula con glutatión reducido, según indica la farmacéutica, es una proteína necesaria para neutralizar las especies reactivas de oxígeno, pero también para la regeneración de otros antioxidantes, además de ser considera necesaria para la óptima eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo.

También señala que se recomienda administrar una suplementación de Glutatión cuando el desequilibrio REDOX está presente en el organismo como por ejemplo: en el proceso de envejecimiento prematuro; en enfermedades inmunitarias, ya sea deficiencia o autoinmunes; pacientes con daño hepático; casos de post-infarto cardiaco; diabetes mellitus; enfermedades neurodegenerativas (como por ejemplo el Alzheimer, Parkinson, demencia senil, etc.); toxicidad por mercurio o cadmio; personas deportistas; post-traumáticos; post-quirúrgicos, entre otros.

Lee también “¡Dios nos libre!” de “calderonizarnos”, dice Sheinbaum sobre estrategia de seguridad en su gobierno

Así llevaba su tratamiento médico "El Mencho"

La caja con viales encontrada en el congelador de "El Mencho" tenía instrucciones precisas de cómo ser utilizado el medicamento. Usando cinta adhesiva masking, las indicaciones escritas a mano era las siguientes:

En la primer semana: 1 el martes y 1 el jueves



La caja indica en idioma inglés que el tratamiento pertenece al lote DMX12368L, con fecha de expedición de abril de 2024 y de caducidad de febrero de 2028.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr