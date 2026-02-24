Morelia.— En Aguililla, tierra natal de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, la violencia se mantenía ayer. Durante la mañana, hombres armados prendieron fuego a vehículos particulares, según testimonios de gente del lugar recabados por EL UNIVERSAL.

En videos se observaban tiendas de conveniencia vandalizadas, al igual que una clínica, una sucursal del Banco del Bienestar y la terminal de autobuses, pero no quedaba claro si esos hechos ocurrieron desde la jornada del domingo, cuando el gobierno federal informó de la captura y posterior fallecimiento de Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desató una ola de hechos violentos en al menos 23 estados del país.

Lugareños aseguraron que también fue atacado un cuartel militar, así como el edificio de la Presidencia Municipal.

Lee también Vuelta a la realidad: la necesidad puede más que el miedo

Representantes de la Diócesis de Apatzingán de la Iglesia católica llamaron al gobierno federal para que atienda la situación que se vive en Aguililla y los municipios aledaños de Coalcomán y Chinicuila.

“En Aguililla el caos está desatado, no hay autoridad, no hay nadie, no hay fuerza armada y desde ayer hasta ahora hay quema de carros por las calles y caos completo”, expuso un clérigo, de quien se omite el nombre por seguridad.

Dijo que los accesos a ese municipio de la Tierra Caliente estaban bloqueados o trozados para impedir que ingresen las fuerzas estatales y federales.

Lee también Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

“Entiendo que el gobierno les da prioridad a las ciudades, a Jalisco y demás, pero también existe esta zona. A estas horas la población sigue encerrada en sus casas con miedo y los del grupo del crimen organizado por las calles, quemando vehículos y desatando el caos”, dijo.

El presbítero pidió la atención inmediata para los habitantes de Aguililla y Coalcomán, ante la situación que viven en este momento.

Por la tarde, se reportó un enfrentamiento entre criminales del CJNG y elementos del Ejército y la Guardia Civil —la policía estatal de Michoacán—, que buscaban ingresar al municipio.

Lee también Violencia desata caos en Aguililla y municipios de Michoacán; ataques y bloqueos atribuidos al CJNG

En Coalcomán, habitantes denunciaron que no sólo los gatilleros del CJNG eran los que realizaban actos violentos. Acusaron que los policías municipales son parte de esa oleada de violencia, al estar al servicio de esa organización criminal.

El grupo que controla Coalcomán permitió este lunes que los comercios abrieran solamente dos horas, por lo que la población debió hacer compras de pánico para abastecerse de comida.

Por la tarde, la Secretaría de Educación de Michoacán informó que las clases se reanudan este miércoles en toda la entidad, con excepción de Aguililla, Coalcomán y Chinicuila.

Lee también Reanudan clases en diversos estados del país tras ola de violencia; destacan descenso de actividades ilícitas

Piden paz

Por la tarde, el párroco de Coalcomán, Jorge Luis Martínez, ofició una misa sin habitantes, en la iglesia de Santiago Apóstol, para pedir “en estos tiempos de dolor y violencia” por la paz de este municipio michoacano.

“Así nosotros en este contexto, de violencia, donde hay toque de queda 21 horas diarias, sólo libertad de 10 de la mañana a 1 de la tarde; comercios cerrados, gente por las calles causando terror y angustia; autos quemados, caminos cerrados, Coalcomán sitiado. Seamos constructores de paz al estilo de Jesús: viviendo justicia y creando condiciones de justicia. Es una pena que en esta situación algunos aprovechen para robar, para infundir temor”, expresó el párroco, que concluyó la eucaristía afuera de la parroquia, rociando agua bendita, simbólicamente, para este pueblo.