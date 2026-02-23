El Gabinete de Seguridad informó que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán, tras supuestos reportes sobre bloqueos en Michoacán.

En redes sociales señaló que en Coalcomán y Aguililla se registró la quema de cuatro y tres vehículos, respectivamente; todos fueron sofocados, sin obstrucción a las vías de comunicación.

Resaltó que mantiene presencia operativa en la zona, en coordinación con autoridades locales, para atender la situación y garantizar la seguridad de la población.

