Más Información
Fuga masiva en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; 23 reos escapan y muere un custodio
Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”; fue utilizado en 2015 para derribar helicóptero de la Fuerza Aérea
Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Gabinete de Seguridad descarta incendio de vehículos en Apatzingán; reporta incidentes en Coalcomán y Aguililla
El Gabinete de Seguridad informó que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán, tras supuestos reportes sobre bloqueos en Michoacán.
En redes sociales señaló que en Coalcomán y Aguililla se registró la quema de cuatro y tres vehículos, respectivamente; todos fueron sofocados, sin obstrucción a las vías de comunicación.
Resaltó que mantiene presencia operativa en la zona, en coordinación con autoridades locales, para atender la situación y garantizar la seguridad de la población.
Lee también ONU se pronuncia por “jornada compleja” en México tras muerte de “El Mencho”; lamenta pérdida de vidas civiles y militares
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]