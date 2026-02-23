La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México expresó su solidaridad ante la “compleja jornada” del pasado domingo, por los bloqueos y hechos de violencia registrados en distintos estados de la República tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un boletín difundido en sus redes, la organización internacional manifestó sus condolencias por la pérdida de vidas de civiles y de agentes de las fuerzas armadas, “en el cumplimiento de su deber”.

“Reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando al Gobierno de México en sus esfuerzos por fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada en apego al Estado de Derecho”, agregó.

Anoche, el Gabinete de Seguridad informó que registraron 252 bloqueos en 20 entidades federativas y que, hasta las 20:00 horas, aproximadamente el 90% de afectaciones fueron desactivadas.

En la conferencia matutina de este lunes, el secretario Omar García Harfuch informó que en las agresiones luego del abatimiento de “El Mencho” dejaron un saldo de 62 muertes.

Detalló que en tan solo en Jalisco hubo seis agresiones, donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional (GN), un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado; además, una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos criminales.

En Michoacán, dijo, se reportaron tres agresiones con un salgo de cuatro supuestos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

