En medio de la jornada de violencia y bloqueos registrados en Jalisco tras el abatimiento de , la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, arribó este lunes a para participar en la reunión del gabinete legal y ampliado convocada por la presidenta .

Cuestionada brevemente por medio de comunicación sobre el motivo del encuentro con el gabinete presidencial, Rodríguez Zamora respondió con una frase que contrastó con el clima de tensión que se vive en esa entidad: “México está de moda, recuérdenlo”.

Sin detenerse a profundizar sobre los temas a tratar en la reunión ni sobre el impacto que la pudiera tener en la imagen del país ante visitantes internacionales, la secretaria ingresó al recinto histórico.

Ayer se registraron bloqueos carreteros, vehículos incendiados y una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales en diversos estados del país tras el operativo que derivó en la muerte del líder del ().

