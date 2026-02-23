La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” fue realizado exclusivamente por Fuerzas federales mexicanas y negó la participación de elementos de Estados Unidos en territorio nacional.

No obstante, reconoció intercambio de información de inteligencia entre ambos gobiernos.

En conferencia, la Mandataria federal subrayó que todas las acciones fueron planeadas y ejecutadas por autoridades mexicanas.

“Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información”, declaró.

Precisó que, si bien el gobierno estadounidense compartió datos relevantes e incluso emitió un comunicado sobre el tema, la responsabilidad total del operativo recayó en las instituciones mexicanas.

“En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales. En este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional”, sostuvo.

Ante cuestionamientos sobre la situación del país tras los hechos violentos registrados el domingo, Sheinbaum respondió que la gobernabilidad está garantizada.

“Eso existe, la gobernabilidad siempre ha existido. El asunto nada más es estas situaciones que se dieron ayer, pues que se recupere la tranquilidad y la paz en todos lados”, expresó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la localización del círculo cercano del líder criminal, la pareja sentimental, fue resultado de labores de inteligencia militar mexicana.

“Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto, mucha información adicional muy importante que nos llegó de Estados Unidos, pero todo eso ya integrado, bien analizado, nos pudo dar la localización exacta”, detalló.

El general añadió que la colaboración con el gobierno estadounidense no es nueva y que se ha fortalecido en la actual administración mediante el intercambio constante de datos, particularmente con el Comando Norte. No obstante, enfatizó que la ubicación inicial y el seguimiento operativo fueron realizados por personal de inteligencia militar mexicana.

Asimismo, Trevilla Trejo enmarcó el operativo dentro de la estrategia de seguridad nacional implementada desde el 1 de octubre, basada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación judicial, y coordinación.

“Esto es producto de una estrategia que se implementó a partir del 1 de octubre. Inteligencia y coordinación son fundamentales, y se aplican a nivel nacional, pero también con otros países, en este caso con Estados Unidos”, afirmó.

La Presidenta reiteró que el gobierno federal continuará informando sobre los avances y defendió que la cooperación internacional se limita al intercambio de información, sin intervención directa de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.

