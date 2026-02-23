Reacciones violentas de organizaciones criminales se vivieron en al menos 23 estados del país, tras darse a conocer que el Ejército abatió al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera, El Mencho.

Cerca de las 09:00 horas, los primeros reportes hablaban de bloqueos carreteros y quemas de tráileres en Michoacán y Jalisco. Horas después, esto se había extendido a Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca y Guerrero, con más bloqueos, además de quema de comercios y sucursales bancarias. Conforme transcurrió el día, se sumaban bloqueos e incendios de autos y comercios en Tamaulipas, Baja California, Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Nayarit y Tabasco.

El miedo paralizó las actividades comerciales, deportivas, religiosas y de recreación en varias entidades. Negocios cerraron y las familias se encerraron en sus domicilios. Las autoridades recomendaron a la gente mantenerse en su casa e, incluso, guardar sus autos.

“Ya están cerrando todo, apenas iba a las tortillas”, comentó una mujer en la colonia Delta 2000, de León, Guanajuato. “¡Dios nos proteja!”, “ya están cerrando todo”, respondió su vecino.

La Iglesia Católica exhortó a sus fieles a reforzar las medidas de seguridad personal, resguardarse en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. En León se suspendieron las misas.

En Oaxaca, región del Istmo, la ciudad de Juchitán también quedó paralizada entre el miedo y el humo de las llamas de autobuses incendiados. Los comercios bajaron sus cortinas y suspendieron sus ventas. El sonido de los rotores de los helicópteros y de las patrullas sólo acrecentaba el miedo de la población.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, las autoridades contaron casi 100 puntos donde se registraron bloqueos y quema de vehículos. Foto: Miguel García García / EL UNIVERSAL

Las tiendas de conveniencia fueron objetivos durante la jornada. En Los Reyes La Paz, Estado de México, jóvenes arrojaron bombas motolov contra una tienda.

El servicio de transporte público se inhabilitó también en varias entidades. En Baja California afectó a los municipios de Ensenada, Tecate y Tijuana, al tiempo que se suspendió la circulación de camiones de carga.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) urgió a los operadores a “priorizar su integridad física”, resguardarse en zonas seguras o retornar a sus patios de operación.

En Sinaloa, el transporte de pasajeros se suspendió en la ruta Mazatlán-Acaponeta. También cancelaron corridas de autobuses de San Juan del Río, Querétaro, y de varios puntos de Hidalgo y Guanajuato. En Acapulco, algunas líneas suspendieron sus salidas, mientras que el Acabús, que conecta la zona centro con la periferia, también dejó de operar.

En al menos 13 estados se suspendieron las clases para hoy, entre ellos Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro.

Por la noche, el gabinete de seguridad informó de 252 bloqueos en 20 entidades, de los cuales 23 estaban activos a las 20:00 horas.

El día que mataron a El Mencho

Guadalajara.— Como cada mañana de domingo, Karla salió de su casa, en Zapopan, para ir a practicar yoga cerca del centro de Guadalajara. Al llegar, vio que los comercios estaban cerrando y la gente se iba: “dicen que atraparon a El Mencho y quién sabe cómo se ponga”, recibió como única explicación de lo que ocurría.

En la ciudad de León, Guanajuato, los tianguis fueron levantados por las autoridades y los comercios bajaron las cortinas. Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Intentó regresar a casa en Uber, pero ningún chofer respondió. Trató con otra compañía de aplicación, tampoco hubo respuesta; buscó un taxi, pero no encontró ninguno, tampoco camiones de transporte público; entonces, calculó que volver a pie le llevaría al menos dos horas, comenzó a andar mientras veía cómo la calle se vaciaba y los carros circulaban más aprisa.

En ese punto, el miedo comenzó a apoderarse de ella, por lo que decidió llamar a una amiga que vive cerca para que le diera refugio; el toque de queda se había autoimpuesto en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Verdades, mentiras

Antes de las 09:00 horas, los teléfonos celulares comenzaron a replicar noticias de autos y negocios incendiados, tiroteos e irrupción de gente armada en mercados, tianguis y aeropuertos. Junto a la información falsa, las medidas implementadas por las autoridades abonaron a la incertidumbre: el servicio de transporte en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara fue suspendido, al igual que todos los eventos deportivos y culturales, y por canales oficiales se recomendó a la población no salir a la calle si no era absolutamente necesario.

Las versiones sobre las causas de la violencia en la ciudad apuntaba todavía a la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y algunos recordaron el 1 de mayo de 2015, cuando un intento por detener al capo desató una reacción similar por parte del grupo delictivo.

Para cuando el gobierno federal reveló que el narcotraficante había sido abatido, la situación de inseguridad real —y la percibida— impactó de lleno en el ánimo de quienes se resistían a dejar las calles. Los pocos negocios abiertos bajaron las cortinas, los comerciantes en los tianguis empezaron a levantar sus puestos y la gente cerró puertas y ventanas.

En el barrio de Santa Teresita, una de las zonas comerciales más importantes de Guadalajara, las pocas tiendas que permanecían abiertas antes de las 02:00 de la tarde no se daban abasto: “Es que ya todo está cerrado, y quién sabe cuánto dure esto”, señaló un hombre que hacía fila para comprar sopas instantáneas, refrescos, galletas y otros artículos que parecían más destinados a calmar el ansia que para alimentar.

En la región del Istmo de Tehuantepec se reportó quema de tráileres, camiones y vehículos en seis municipios. Foto: Especial

“Ya mero tenemos que cerrar”, decía la dueña de la tienda, sin saber explicar si había una advertencia o una orden, o si sólo estaba obedeciendo al temor que esparcían los reportes de personas incendiando comercios.

Al final se informa de un presunto delincuente abatido cuando incendiaba un auto y 25 detenidos. En la Zona Metropolitana de Guadalajara son casi 100 puntos donde se registraron bloqueos, y hay más de una veitena de comercios dañados. En el resto de la entidad hay hechos violentos en 22 muncipios.

Puerto Vallarta fue un punto particularmente afectado por la violencia. Se registró un tiroteo afuera del penal de Ixtapa y se incendiaron varios comercios, entre ellos una tienda Costco; las autoridades dijeron a los hoteles que pidan a sus huéspedes no salir.

En el aeropuerto, los vuelos internacionales y la mayoría de los nacionales fueron suspendidos por decisión de las aerolíneas. Por redes sociales se llamó a un “toque de queda ciudadano”, y el ayuntamiento suspendió el servicio de recolección de basura.

Paola estudia medicina y permaneció todo el domingo pegada a su teléfono, tratando de confirmar la información que saltaba desde la pantalla.

La sicosis aérea

El Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado en el que negó supuestos hechos violentos, tras la difusión de un video, y atribuyó lo ocurrido a una situación de “sicosis”.

Al menos 37 sucursales del Banco del Bienestar, en seis estados, fueron incendiadas o atacadas. Foto: Especial

En tanto, las aerolíneas estadounidenses United, Southwest, Alaska y American, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron la cancelación de conexiones con Puerto Vallarta, Guadalajara, Manzanillo y también Mazatlán.

Algunos vuelos, incluso, debieron dar media vuelta.

Antes de que caiga la noche, Karla regresa a su casa, consigue que su amiga la acerque. En la calle todos los semáforos parpadean, los pocos autos que circulan prácticamente no se detienen y, a unas cuantas cuadras de su hogar, Karla ve a algunos vecinos paseando a sus perros y decide continuar a pie para que su amiga vuelva. Cuando ambas están a salvo en sus casas se envían un mensaje: “Ya en casa, pero sí me dio miedo andar en la calle”.