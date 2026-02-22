Más Información
Durante la mañana de este domingo 22 de febrero, en diversas partes del país se reportaron diferentes bloqueos en carreteras principales y secundarias del país. En algunas de ellas se registraron la quema de neumáticos y vehículos.
Los estados en donde se presentaron los bloqueos fueron principalmente en Jalisco, Queretaro, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, debido a un operativo de seguridad.
En dicho operativo realizado en Jalisco, fuentes oficiales confirmaron la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, se registraron al menos 21 bloqueos carreteros activos en los cuales las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas.
De los 21 bloqueos, solo cinco ya fueron desactivados, en todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante.
Jalisco
De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en la salida a Chapala y la salida a Vallarta. En el sur del Estado, en Ciudad Guzmán, también estaba bloqueada la autopista a Colima.
Los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el pasoy afectaciones a la circulación en carreteras.
A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro, así como Santiago, Tangamandapio, Zamora, Jiquilpan, La Piedad, Tangancícuaro.
La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.
Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.
Tamaulipas
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó por medio de sus redes sociales algunas fotografías sobre los bloqueos carreteros y la quema de vehículos en el estado.
Queretaro
Los bloqueos se extendieron en varias partes de la República, en el caso de Querétaro, afectó a la altura de Pedro Escobedo y en Palmillas.
