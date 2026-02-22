Más Información

Durante la mañana de este domingo 22 de febrero, en diversas partes del país se reportaron diferentes en carreteras principales y secundarias del país. En algunas de ellas se registraron la quema de neumáticos y.

Los estados en donde se presentaron los bloqueos fueron principalmente en , Queretaro, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, debido a un operativo de seguridad.

En dicho operativo realizado en Jalisco, fuentes oficiales confirmaron la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , “El Mencho”.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, se registraron al menos 21 bloqueos carreteros activos en los cuales las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas.

De los 21 bloqueos, solo cinco ya fueron desactivados, en todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante.

Jalisco

De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en la salida a Chapala y la salida a Vallarta. En el sur del Estado, en Ciudad Guzmán, también estaba bloqueada la autopista a Colima.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán
Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

Los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el pasoy afectaciones a la circulación en carreteras.

A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro, así como Santiago, Tangamandapio, Zamora, Jiquilpan, La Piedad, Tangancícuaro.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán
Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.

Michoacán

El gobernador de Michoacán, informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán
Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

Tamaulipas

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó por medio de sus redes sociales algunas fotografías sobre los bloqueos carreteros y la quema de vehículos en el estado.

Bloqueo en Reynosa, Tamaulipas. Foto: X @fgcabezadevaca
Bloqueo en Reynosa, Tamaulipas. Foto: X @fgcabezadevaca
Bloqueo en Reynosa, Tamaulipas. Foto: X @fgcabezadevaca
Bloqueo en Reynosa, Tamaulipas. Foto: X @fgcabezadevaca

Queretaro

Los bloqueos se extendieron en varias partes de la República, en el caso de Querétaro, afectó a la altura de Pedro Escobedo y en Palmillas.

Quema de pipa en la carretera Querétaro, altura de Pedro Escobedo. Foto: Edlin Cabrera / EL UNIVERSAL
Quema de pipa en la carretera Querétaro, altura de Pedro Escobedo. Foto: Edlin Cabrera / EL UNIVERSAL
Quema de vehículo de carga en Palmillas, Querétaro. Foto: Edlin Cabrera / EL UNIVERSAL
Quema de vehículo de carga en Palmillas, Querétaro. Foto: Edlin Cabrera / EL UNIVERSAL
