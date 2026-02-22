Durante la mañana de este domingo 22 de febrero, en diversas partes del país se reportaron diferentes bloqueos en carreteras principales y secundarias del país. En algunas de ellas se registraron la quema de neumáticos y vehículos.

Los estados en donde se presentaron los bloqueos fueron principalmente en Jalisco, Queretaro, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, debido a un operativo de seguridad.

En dicho operativo realizado en Jalisco, fuentes oficiales confirmaron la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, se registraron al menos 21 bloqueos carreteros activos en los cuales las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas.

De los 21 bloqueos, solo cinco ya fueron desactivados, en todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante.

Jalisco

De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente en la salida a Chapala y la salida a Vallarta. En el sur del Estado, en Ciudad Guzmán, también estaba bloqueada la autopista a Colima.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

Los incidentes incluyeron incendios de unidades de transporte, vehículos atravesados para impedir el pasoy afectaciones a la circulación en carreteras.

🚨 Quema de vehículos también se registraron en la entrada de San Juan de los Lagos, Jalisco, en respuesta al operativo llevado a cabo por fuerzas federales en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".



📹 #VIDEO: Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/J926Gogagv — El Universal (@El_Universal_Mx) February 22, 2026

A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro, así como Santiago, Tangamandapio, Zamora, Jiquilpan, La Piedad, Tangancícuaro.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.

🚨 Continúa la quema de vehículos en el acceso a San Juan de los Lagos, Jalisco, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG



📹 #VIDEO: Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/EWIpna71lP — El Universal (@El_Universal_Mx) February 22, 2026

Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco. Foto: Alerta Michoacán

Tamaulipas

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó por medio de sus redes sociales algunas fotografías sobre los bloqueos carreteros y la quema de vehículos en el estado.

Bloqueo en Reynosa, Tamaulipas. Foto: X @fgcabezadevaca

Bloqueo en Reynosa, Tamaulipas. Foto: X @fgcabezadevaca

Queretaro

Los bloqueos se extendieron en varias partes de la República, en el caso de Querétaro, afectó a la altura de Pedro Escobedo y en Palmillas.

Quema de pipa en la carretera Querétaro, altura de Pedro Escobedo. Foto: Edlin Cabrera / EL UNIVERSAL

Quema de vehículo de carga en Palmillas, Querétaro. Foto: Edlin Cabrera / EL UNIVERSAL

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/LL