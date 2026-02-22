Más Información

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

"Limitar juntas del INE debilitará mecanismos contra el crimen", asegura consejero Martín Faz Mora

Morelia.- La mañana de esta domingo se reportan bloqueos carreteros y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán y Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara.

A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro.

En breve más información...

