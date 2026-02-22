Morelia.- La mañana de esta domingo se reportan bloqueos carreteros y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán y Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara.

A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro.

En breve más información...

