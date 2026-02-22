Con bloqueos en las entradas a la ciudad, quema de neumáticos y vehículos, así como ponchallantas en calles y avenidas, Reynosa, Tamaulipas quedó incomunicada esta mañana causando pánico entre los ciudadanos.

Las carreteras de Reynosa a Monterrey, Matamoros, Victoria, San Fernando, Rio Bravo así como la zona Ribereña se quedaron sin circulación luego de que se colocaran camiones de diversas empresas, así como vehículos particulares para evitar el paso.

Usuarios de redes sociales compartieron gráficas de unidades incendiadas así como ponchallantas en diversas zonas de la ciudad por lo que los conductores tuvieron que encontrar rutas alternas para evitar el peligro.

Lee también Jornada violenta deja cuatro asesinados en Sinaloa; menor secuestrado y un trabajador del IMSS entre las víctimas

En la colonia Aquiles Serdán se incendió una unidad de transporte público para bloquear la calle Dren de las Mujeres y posteriormente se reportó un fuerte estruendo.

Se reportó que sujetos armados bajaron a usuarios de transporte público para bloquear con las unidades diversas calles y avenidas de la ciudad.

Se pidió a los ciudadanos, mantenerse en casa y evitaste las zonas de conflicto así como que quienes se encontraban en la calle, buscarán lugares seguros para refugiarse.

Lee también Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco; violencia se extiende tras operativo en Tapalpa

A los brigadistas voluntarios, se les solicitó no circular por las zonas de riesgo, asi como evitar usar las torretas con sonidos de emergencia para evitar ser blanco de ataques.

En grupos de redes sociales del Valle de Texas, se pide no cruzar hacia Reynosa en tanto la situación de riesgo se mantenga activa.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer estos hechos que mantienen a los ciudadanos en alerta total.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL