En puntos distintos de la capital del estado, cuatro personas del sexo masculino fueron privados de la vida en forma violenta, entre las víctimas, se encuentra un adolescente de nombre Mauricio “N” de 17 años de edad y un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificado como Héctor Manuel “N” de 33 años.

También, se reportó que en la colonia Nueva Galaxia, hombres armados penetraron a una casa y sacaron por la fuerza al adolescente, Alán Uriel “N” de 16 años de edad, al cual se lo llevaron en un vehículo tipo Suv.

El personal del ejército y de la Policía Estatal Preventiva que se presentaron en ese lugar, fueron notificados que personas armadas privaron de la libertad al menor de edad, el cual viste un pantalón de mezclilla y una playera.

Jornada violenta deja cuatro asesinados en Sinaloa; menor secuestrado y un trabajador del IMSS entre las víctimas. Foto: Especial

Un adolescente de nombre Mauricio “N”, de 17 años de edad, de tez morena el cual conducía una motocicleta, fue privado de la vida de varios disparos, por personas desconocidas, en una de las calles de la colonia Cinco de Febrero.

Las autoridades federales y estatales que acudieron al sitio del ataque desplegaron un operativo de búsqueda da los presuntos responsables sin lograr su objetivo, por lo que los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias y testimonios de este nuevo homicidio.

En el exterior de una vivienda de la calle del Maíz, en la colonia Juntas de Humaya, tres personas, una de ellas del sexo femenino fueron atacados por personas armadas que llevaron en forma imprevista, en el lugar de los hechos, perdieron la vida Alfonso “N” y Marco Antonio “N”.

Sobre la mujer, de nombre María Elena “N”, cuya edad no se dio a conocer, personal de la Cruz Roja, le brindó los primeros auxilios y luego la traslado a un hospital a causa de las heridas de armas de fuego que presentó.

En relación al cuerpo encontrado atado de pies y manos, envuelto en bolsas de plástico, con un mensaje escrito en una cartulina, en la calle Río Támesis, del fraccionamiento Lomas del Boulevard, fue identificado como Héctor Manuel “N” de 33 años de edad.

De acuerdo a los datos que se dieron a conocer, la víctima, era empleado del Instituto Mexicano del Seguir Social y fue reportado como desaparecido, por lo que se investiga este hechos.

