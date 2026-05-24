Metrópoli | 24-05-26 | 22:49 | Actualizada | 24-05-26 | 22:49 |

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó al por haberse convertido en campeones del futbol mexicano.

En su cuenta de X escribió que es una gran alegría que el deporte una a las familias de la .

“¡Felicidades Cruz Azul, campeones del futbol mexicano! A los jugadores, el cuerpo técnico y, por supuesto, a toda su afición que hoy celebra su 10º título en nuestra Ciudad de México.

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Felicidades también a los Pumas por su gran torneo y esfuerzo. ​Es una alegría ver cómo el deporte une a las familias. ¡Que sigan los éxitos y que viva el futbol en la #CapitalDeLaTransformación!”, destacó.

Cruz Azul venció 1-2 a los Pumas esta noche en Ciudad Universitaria y consiguió su décima estrella.

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cdm

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