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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó al Cruz Azul por haberse convertido en campeones del futbol mexicano.
En su cuenta de X escribió que es una gran alegría que el deporte una a las familias de la Ciudad de México.
“¡Felicidades Cruz Azul, campeones del futbol mexicano! A los jugadores, el cuerpo técnico y, por supuesto, a toda su afición que hoy celebra su 10º título en nuestra Ciudad de México.
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Felicidades también a los Pumas por su gran torneo y esfuerzo. Es una alegría ver cómo el deporte une a las familias. ¡Que sigan los éxitos y que viva el futbol en la #CapitalDeLaTransformación!”, destacó.
Cruz Azul venció 1-2 a los Pumas esta noche en Ciudad Universitaria y consiguió su décima estrella.
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