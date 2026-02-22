Más Información
Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco; violencia se extiende tras operativo en Tapalpa
Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas
El gabinete de Seguridad informó que se realizan operativos en Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el gabinete de Seguridad.
En redes sociales indicó que las acciones se efectúan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados.
Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva
mahc/LL
