El gabinete de Seguridad informó que se realizan operativos en Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el gabinete de Seguridad.

En redes sociales indicó que las acciones se efectúan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados.

El Gabinete de Seguridad informa que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.



Las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL