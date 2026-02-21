Más Información
Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en retiro, se sumaron a las filas de la organización política "Somos México", que este sábado realizó su Asamblea Nacional Constitutiva, que la pone a un paso de convertiste en partido político.
Se trata Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío.
Ríos Farjat y Laynez Potisek dejaron el cargo de ministro en agosto del año pasado al no aceptar participar en la primera elección judicial derivada de los cambios en el Poder Judicial de la Federación impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Lee también Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"
En tanto que José Ramón Cossío concluyó su periodo de ministro en noviembre de 2018.
Durante la reunión celebrada este sábado en la Ciudad de México, los dirigentes de "Somos México" presentaron en una pantalla a los nuevos militantes, entre Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, además de intelectuales, académicos y políticos.
