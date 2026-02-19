Tras detectarse un posible caso de sarampión en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE), este jueves 19 de febrero comenzó la jornada de vacunación anunciada por el instituto como medida preventiva.

En este primer día de vacunación, el INE informó que, en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se colocaron un total de 400 dosis de vacunas: 350 contra el sarampión y la rubeola y 50 contra la influenza.

Este jueves, la jornada de vacunación se llevó a cabo en las sedes de Tlalpan y Corum. Este viernes 20 de febrero se vacunará a personal del instituto que así lo desee en las sedes de Moneda y Quantum; y el 23 de febrero en las oficinas de Insurgentes y Zafiro.

“La Campaña Preventiva de Vacunación se desarrolla en el marco del contexto epidemiológico actual, ante la presencia de brotes de sarampión; por lo que el Instituto fortalece las medidas de vigilancia sanitaria al interior de sus centros de trabajo, privilegiando el bienestar de su comunidad laboral”, señaló el instituto.

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, informó que en el Instituto se establecieron protocolos de prevención, como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y adoptar la sana distancia, con el fin de evitar nuevos contagios.

Las mismas medidas se implementaron ya en las 32 Juntas Locales Ejecutivas, en las 300 Juntas Distritales y en los Módulos de Atención Ciudadana.

