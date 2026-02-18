El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reportado este miércoles 18 de febrero un caso de sarampión, como parte de sus medidas de prevención, el Instituto determinó home office, jornada de vacunación y reforzamiento de las medidas sanitarias.

Mediante un comunicado a través de sus redes sociales, el INE se unió al llamado contra la “epidemia de sarampión” a nivel nacional, con la finalidad de priorizar la seguridad del personal que labora en sus instalaciones, informaron.

El Instituto informó que implementa en sus instalaciones acciones orientadas a prevenir el contagio del sarampión y atiende las disposiciones oficiales para prevenir riesgos y proteger la salud de su personal, como el uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas y difusión interna sobre el sarampión.

Sin embargo, se comunicó que en atención a que se presentó un caso aislado de sarampión, se determinó adoptar cuatro medidas extraordinarias: home office, jornada de vacunación, monitoreo preventivo y reforzamiento de las medidas sanitarias.

Durante los siguientes cinco días sólo asistirán a trabajar presencialmente al Instituto aquellas personas cuyas funciones lo requieran estrictamente.

Mañana, 19 de febrero, el INE realizará una campaña de vacunación interna dirigida a personal de 49 años o menos, en su complejo de Tlalpan.

Además, se llevará a cabo un censo para la detección de posibles síntomas de sarampión y promoverán la ventilación adecuada de áreas comunes, también evitarán aglomeraciones.

El instituto dio a conocer que no se tienen registro de nuevos casos, por lo que, hasta el momento, estas acciones son de carácter preventivo.

