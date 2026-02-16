Más Información

La dirigencia nacional del PRI aseguró que el “desabasto criminal” del gobierno de Morena provocó el regreso del , una enfermedad erradicada en el país, poniendo en riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos.

“Son un desastre para gobernar”, afirmó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, al señalar que desde que Morena llegó al gobierno hay menos vacunas y más niños enfermos.

En un video publicado en redes sociales, el PRI destacó que, durante el gobierno de Morena, tres de cada 10 niños se han quedado sin su vacuna contra el sarampión. “El sarampión no miente; Morena sí”, recalca el partido tricolor en su mensaje.

En el video aparece el presidente del PRI, , quien afirma que los de Morena son un desastre para gobernar y buenísimos para hacerse “weyes”.

El dirigente nacional del tricolor pregunta: “¿Ahora de quién es la culpa?”, en referencia a la costumbre de Morena de responsabilizar a los demás de lo que ocurre en México.

Por ello, advierte que “Morena es un peligro para tus hijos y tu familia”.

Alejandro Moreno destacó que el sarampión vuelve a poner en riesgo millones de vidas, ya que el desabasto criminal de Morena dejó sin vacunas a hospitales y centros de salud. “Hoy las familias pagan su incompetencia”, expresó.

Recordó que con los sí se vacunaba. “Con el PRI sí había prevención y responsabilidad”, aseguró.

