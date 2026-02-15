Con ciento cincuenta y dos casos de sarampión confirmados en el estado, la Secretaria de Salud, instaló nueve centros de vacunación en la capital del estado para inmunizar a una parte de la población, en estos, en donde se forman largas filas, la mayoría de las personas son adultas.

En uno de los centros, ubicados dentro de la plaza comercial Fórum, del Desarrollo Urbano de Tres Ríos, las brigadas de salud que se instalaron, aplican el biológico, en su inmensa mayoría a las personas entre los 10 y los 49 años de edad.

La Secretaría de Salud del Estado, el viernes pasado, divulgó que se han aplicado un total de 281 mil dosis en todo el estado y se disponen de 120 mil vacunas para continuar con la inmunización de la población que se encuentra en diversos rangos de edad.

Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud en Sinaloa comentó que esta jornadas de vacunación esta dirigida a recien nacidos que van de seis a once meses, a niños de un año a 18 meses y seis años.

También, esta cobertura de inmunización contra el sarampión, contempla a las personas que están en el rango de edad de 10 a 49 años que no cuenten con el comprobante de vacunación y al personal del sector salud.

