La mañanera de Sheinbaum, 19 de mayo, minuto a minuto

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México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, informa la SRE; ningún requerimiento se ha cumplido, señala
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 09:07 AM
Sobre la VIII Cumbre México, que traerá la llegada de integrantes de la Unión Europea, el canciller Velasco muestra la agenda que tendrán en el país el 21 y 22 de mayo.
Roberto Velasco dice que tiene comunicación con diversos países para el seguimiento de la flotilla Global Sumud, también detalla que tres embarcaciones fueron interceptadas donde hay connacionales varados y una más está siendo interceptada en este momento.
Reafirma la petición a Israel para que se le dé a las personas un trato digno y las libere de inmediato.
Nación 09:01 AM
Retomando el tema de extradiciones, Claudia Sheinbaum declara: ¿Qué dicen ahora cuando nosotros hemos hecho solicitudes de que se extraditen persona que han cometido delitos?; demanda una relación recíproca entre México y Estados Unidos.
Asegura que no se quebrará el acuerdo de extradición bilateral.
Nación 08:58 AM
Nación 08:53 AM
Sobre la contratación de médicos, Sheinbaum destaca que actualmente se están contratando 14 mil; reprocha que en gobiernos anteriores se contrataban menos médicos especialistas porque no había presupuesto como ahora y porque los gobiernos de antes le cerraban las puertas a jóvenes para estudiar medicina.
Nación 08:44 AM
Nación 08:38 AM
Sheinbaum señala que "hay casos gravísimos: factureros, el caso Ayotzinapa [...] ¿por qué no han entregado ninguno si son casos relevantes, si hay reciprocidad?".
Nación 08:25 AM
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores explica cómo es el proceso de extradición, en el contexto de la relación con Estados Unidos y los comentarios de funcionarios estadounidenses y el propio presidente, Donald Trump.
El canciller puntualiza que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha formulado 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos, de los cuales no se ha entregado ninguno; de estos casos, su estatus es el siguiente: 36 han sido negados y 233 permanecen pendientes de concluir.
Presenta los casos más relevantes de personas de las que se ha pedido extradición a México y los motivos, de los cuales no se ha tenido respuesta por parte de Estados Unidos.
Nación 08:23 AM
Martí Batres se enlaza remotamente desde el Hospital Regional del ISSSTE en Veracruz para hacer la entrega oficial de 31 camas nuevas eléctricas que sustituirán a camas viejas en dicho lugar.
También informa sobre las nuevas obras que acaban de comenzar en diversas partes del país.
Nación 08:11 AM
Alejandro Svarch habla sobre la expansión del Imss Bienestar y presenta las inauguraciones en Morelos, Guanajuato, Tabasco y Tamaulipas.
Indica que actualmente hay 81 hospitales nuevos en todo el país.
Sobre las consultas del IMSS Bienestar dice que han aumentado en 24%.
Señala que para el 2030 se proyecta cerrar con 100 millones de consultas generales y 15 millones de consultas de especialidad.
Nación 08:04 AM
Zoé Robledo presenta la construcción de hospitales y el inicio de sus operaciones en diversas entidades del país.
Da el reporte de cada hospital en cada estado.
Nación 07:57 AM
Eduardo Clark García Dobarganes presenta la construcción de hospitales y camas de hospitalización y destaca que a partir de 2019 creció a un ritmo mayor que los 12 años anteriores.
Señala que entre octubre de 2024 y septiembre de 2030 se construirán 9 mil 139 camas hospitalarias adicionales.
Indica que en 2024 se tenían 96 mil 966 camas hospitalarias y para 2030 proyecta que sean 106 mil 105.
Nación 07:47 AM
El doctor Kershenobich presenta tres avisos epidemiológicos:
- El golpe de calor
- El Hantavirus
- El ébola
Sobre el primero, Kershenobich indica los síntomas para reconocerlo y cómo prevenirlo. Señala que esta año han habido 264 casos.
Respecto al Hantavirus menciona que es un virus que ocurre por el contacto con los roedores, en especial, por las ratas y señala que no hay casos de esta epidemia en México.
En el caso del ébola, explica que es un virus que lo porta los murciélagos y tiene una alta tasa de letalidad, donde 40% de los casos llegan a fallecer; a diferencia del hantavirus, indica que no ataca las vías respiratorias, sino se contagia por medio de fluidos corporales.
Asegura que el sector salud está listo por si se llegan a presentar casos de alguna de estas epidemias en el país.
Nación 07:45 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta martes la acompañan el secretario de Salud, David Kershenobich; Zoé Robledo, director general de IMSS; Martí Batres, director general del ISSSTE; Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar; Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.
em/apr
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