La mañanera de Sheinbaum, 19 de mayo, minuto a minuto

Sobre la VIII Cumbre México, que traerá la llegada de integrantes de la Unión Europea, el canciller Velasco muestra la agenda que tendrán en el país el 21 y 22 de mayo.

Roberto Velasco dice que tiene comunicación con diversos países para el seguimiento de la flotilla Global Sumud, también detalla que tres embarcaciones fueron interceptadas donde hay connacionales varados y una más está siendo interceptada en este momento.

Reafirma la petición a Israel para que se le dé a las personas un trato digno y las libere de inmediato.